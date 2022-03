Walter: "Haben gezeigt, dass wir widerstandsfähig sind"

Für den HSV geht es in einer vollgepackten Woche am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nürnberg weiter. Coach Tim Walter wollte gar nicht so genau auf den Gegner schauen.

Auf die herbe Enttäuschung im Nordderby gegen Werder Bremen folgte für den HSV das Highlight am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den KSC, als sich die Rothosen im Elfmeterschießen durchsetzten und ins Halbfinale einzogen. Deswegen kam Walter zu dem Schluss: "Wir haben eine gute Woche gehabt, auch wenn das Ergebnis gegen Bremen nicht so gut war. Wir haben gezeigt, dass wir widerstandsfähig sind - das wird auch am Samstag wieder der Fall sein."

In der Tat kamen die Hamburger in beiden Spielen immer wieder zurück. Gegen Bremen stand es schon 1:3, beinahe hätte es noch zu einem Punkt gereicht. Gegen den Karlsruher SC lagen die Norddeutschen schon 0:2 zurück - und retteten sich noch in die Verlängerung. "Wir freuen uns auf jedes Spiel, wollen immer besser werden und uns weiterentwickeln", so der HSV-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Nürnberg.

Dabei wollte Walter gar nicht so sehr auf den FCN schauen. "Wir sind der HSV, deswegen glaube ich schon, dass jeder Gegner mehr Energie ziehen kann, wenn er gegen uns spielt. Es ist gar nicht so ausschlaggebend, welches Personal beim Gegner auf dem Platz steht, es geht um die Art und Weise, wie die Mannschaft agiert. Bei Nürnberg sieht man eine klare Handschrift. Wir wissen, was auf uns zukommt und wie wir dem entgegentreten müssen. Und wir wissen, dass wir bei uns bleiben müssen."

Walters Wunsch für die Auslosung

Es ist auf jeden Fall ein Duell zweier Traditionsmannschaften, das auch beim Blick auf die Tabelle eine große Spannung verspricht: Denn mit einem Sieg könnte Nürnberg am HSV vorbeiziehen und wieder voll im Aufstiegsrennen eingreifen. "Die Liga hat bewiesen, dass überall Gefahren bestehen", weiß Walter, der beim Club auf den gelbgesperrten Moritz Heyer verzichten muss. Auch Tim Leibold steht nach seinem Kreuzbandriss gegen seinen Ex-Klub noch nicht zur Verfügung, er "braucht noch ein, zwei Wochen", wie der Trainer mitteilte.

Der Rest soll den nächsten Dreier in der Liga einfahren. Nach dem Samstagabendspiel in Nürnberg wartet am Sonntag das nächste kleine Highlight auf die Hamburger, es steht die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals an. Walters Wunsch dafür ist simpel: "Ein Heimspiel vor 57.000 Zuschauern."