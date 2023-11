Walter glaubt an den "richtigen Pherai"

Ein klein wenig Selbstvertrauen hat Immanuel Pherai getankt während der Länderspielpause. Im Test gegen den Hamburger Regionalligsten Teutonia 05 (2:1) hat der Niederländer getroffen. Auf den Durchbruch beim HSV wartet er vor dem Wiedersehen mit Eintracht Braunschweig indes noch.

"So richtig hat Hamburg mich noch nicht kennengelernt", sagt der 22-Jährige. "Richtig" Pherai, das bedeutete bei seinem Ex-Klub immer hohes Tempo im Dribbling, Torgefährlichkeit und vor allem auch viel Risiko. Nach seiner Ankunft in der Hansestadt ging es eigentlich vom ersten Tag darum, dass der Niederländer lernen müsse, wann das Risiko hilfreich sei und wann es zur Gefahr wird. "Manu muss abwägen", lautet ein Standardsatz von Tim Walter, und Pherai zeigt sich einsichtig: "Ich habe noch ein paar Ballverluste zu viel in meinem Spiel. Darüber reden der Trainer und ich sehr viel."

Im Bemühen, die Fehler zu minimieren, wirkte der Mittelfeldmann zuletzt immer unfreier in seinem Wirken, von seinem Trainer aber bekommt er vor dem Duell mit den alten Kollegen Rückendeckung. "Es ist häufig so, dass noch nicht alles glatt läuft, wenn ein Spieler neu irgendwo hinkommt." Insbesondere auch bei seinen Ansprüchen an zentrale Kräfte. "Für Ludovit Reis und Laszlo Benes", erinnert Walter, "war es anfangs auch nicht so einfach." Pikanterweise sind ausgerechnet die beiden Genannten Pherais Konkurrenten auf den zwei Achter-Positionen, und weil Reis nach Schulter-Operation noch bis zur Winterpause fehlt, wird der Ex-Braunschweiger gegen die Eintracht auflaufen, obwohl seine Formkurve zuletzt nach unten zeigte und in seiner persönlichen Statistik erst zwei Vorlagen und noch keine Tore stehen.

Walter ist in der Bewertung des 750.000 Euro teuren Neulings die Einordnung wichtig. "Mau hat auch bei uns schon unter Beweis gestellt, was ihn so stark macht: er hat ein super Tempodribbling, viel Agilität." Die Anpassungs-Probleme erklärt der 48-Jährige plausibel: "Er ist jetzt in einer Ballbesitz-Mannschaft, vorher war er in einer Mannschaft, die eher über das Umschaltspiel kam." Seine öffnenden Pässe waren die entscheidende Waffe der Niedersachsen. Walter ist sicher, dass der frühere Dortmunder auch in Hamburg zur Waffe wird: "Er bringt unfassbar viel mit, will jeden Tag besser werden. Wir wünschen uns von ihm noch ein bisschen mehr Konstanz, aber ich bin unglaublich zufrieden mit ihm und sehr froh, dass er da ist." Geht es nach seinem Chef, soll Hamburg ausgerechnet gegen Braunschweig Pherai "richtig" kennenlernen. Sebastian Wolff