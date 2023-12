Walter fordert mehr Gier

Die Enttäuschung über das Pokal-Aus in Berlin (3:5 im Elfmeterschießen) war noch keine 24 Stunden alt, als Tim Walter am Donnerstag auf der Pressekonferenz den Blick auf den SC Paderborn richten musste.

Es ist der nächste wichtige Auftrag für Team und Trainer, damit nach dem Ende der Pokalsaison nicht auch im Aufstiegskampf die Ziele in Gefahr geraten. Die Bilanz von nur vier Siegen aus den zurückliegenden zehn Zweitligapartien ist nicht aufstiegsreif, die Abwehrleistung am Mittwochabend war es streckenweise auch nicht. Mal wieder nicht. Walter will die Wettbewerbe isoliert voneinander betrachtet wissen, die Probleme indes sind dieselben. "Wir müssen noch mehr die Gier entwickeln, im Kollektiv alles wegverteidigen wollen", sagt er, "das hat uns in der 90. und in der 120. Minute gefehlt." Der Trainer findet: "Die Tore, die wir erzielen, erarbeiten wir uns hart. Die Tore, die wir kassieren, schenken wir teilweise zu leicht weg."

In Berlin fielen alle drei Gegentreffer über die rechte Abwehrseite, wo William Mikelbrencis zunächst begonnen hatte. Den Verzicht auf Ignace van der Brempt nach dessen starken Comeback zuvor im Derby auf St. Pauli (2:2) begründet Walter mit Vernunft: "Ignace war lange raus, wir müssen die Jungs auch schützen." Das galt ebenso für Jean-Luc Dompé und Stephan Ambrosius, die in den Vorwochen muskuläre Probleme hatten und deshalb nicht drei Partien binnen einer Woche bestreiten sollten. Für das letzte Heimspiel dieses Jahres ist das Trio wieder startklar.

Kehrt Schonlau gegen Paderborn zurück in die Startelf?

Dieses richtige Maß an Vorsicht könnte am Samstag auch im Umgang mit Sebastian Schonlau greifen. Obwohl bei der Rückkehr des Kapitäns deutlich sichtbar wurde, dass der HSV in der Stunde mit ihm ein deutlich besserer und stabilerer war als in der Stunde ohne ihn. "Gerade im Spiel mit dem Ball sind wir mit Bascho der HSV, den wir sehen wollen", sagt Walter und konkretisiert: "Sein Positions- und Aufbauspiel ist genau das, was wir brauchen. Wir waren fast ein halbes Jahr ohne unseren Kapitän, dem Mann, der unser Spiel ausmacht. Das ist nicht so einfach. Ohne ihn mussten wir unser Spiel ein bisschen anpassen, mit ihm sind wir in unserer Struktur, können den Gegner reindrücken, wir agieren mit ihm beherrschender." Und gegen Paderborn?

Der behutsame Umgang des Coaches mit van der Brempt, Ambrosius und Dompé könnte ein klarer Hinweis sein, dass auch Schonlau nicht direkt wieder in eine englische Woche geschickt wird - obwohl Walter sagt: "Er gibt dem Ganzen mehr Stabilität." Also genau das, was dem HSV deutlich sichtbar fehlt.