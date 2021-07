Walter-Debüt glückt: "Die Jungs haben immer Bock"

Der Hamburger SV hat die Auftakthürde Schalke 04 erfolgreich gemeistert und seinem Trainer Tim Walter damit einen perfekten Einstand beschert. Der Kapitän verteilte nach dem Spiel Sonderlob, der Coach herzte einen "liebenswerten Menschen".

Nach zehn Minuten hätten wohl nur die wenigsten darauf getippt, dass der HSV mit einem Dreier in die Saison 2021/2022 starten würde. Vor 19.770 Zuschauer in der Veltins-Arena waren die Hanseaten vor allem eines: Beeindruckt. "Diese überragende Kulisse erdrückt dich erstmal zu Beginn, vor allem nach der langen Zeit. Wer hierher kommt, ist erstmal beeindruckt", so Walter nach der Partie bei "Sat.1".

Schalke presste früh, dominierte und ging folgerichtig durch Ex-HSV-Torjäger Simon Terodde in Führung (8.). Dann aber drehte sich das Momentum. "Erst mit dem Gegentor haben wir angefangen, zu spielen", sagte der 45-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

"Das war bemerkenswert"

In der Tat wurde Schalke immer passiver und lud die Hamburger damit ein. Diese taten sich zwar noch immer nach vorne lange Zeit schwer, legten dann im zweiten Durchgang aber zu - und das nicht nur einen, sondern gleich mehrere Gänge: "Wir sind drangeblieben und haben unseren Fußball durchgezogen. Das war bemerkenswert", sagte ein sichtlich zufriedener Sebastian Schonlau, der als Neuzugang gleich das Kapitänsamt übernommen hat.

Grund für die Wende waren auch die Joker, die Walter in der zweiten Hälfte noch bringen konnte. Am 2:1 waren in Kittel, Rohr und Torschütze Heyer gleich drei Einwechselspieler beteiligt. "Das ist kein Zufall", weiß Schonlau, dessen Trainer noch einen anderen Grund für den späten Sieg ausmachen konnte: "Die Jungs haben einfach immer Bock", auch deshalb mache Walter die Arbeit aktuell so viel Spaß.

Walter herzt Jatta, Schonlau lobt Heuer Fernandes

Während Schonlau ein Sonderlob an seinen Keeper Daniel Heuer Fernandes ("Überragend, was er heute gemacht hat") verteilte, herzte Walter nach dem Spiel vor allem Bakery Jatta, den Toschtüzen zum 3:1. Warum? "Er ist einfach so ein liebenswerter Mensch", so die simple Begründung.

Am Samstag wird nach der Heimreise noch einmal trainiert, dann bekommen die Akteure beim HSV zwei Tage frei. Am kommenden Sonntag gastiert Aufsteiger Dynamo Dresden im Hamburger Volksparkstadion.