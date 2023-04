Walter: "Das ist das Größte, was wir hier geschaffen haben"

Der HSV hat in den letzten Spielen etwas geschwächelt. Gelingt der Aufstieg nun wieder nicht? Tim Walter glaubt fest an die Bundesliga-Rückkehr, was er im aktuellen Podcast "kicker meets DAZN" noch einmal bekräftigte.

Der sportliche Trend ist alles andere als positiv. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen spürt der Hamburger SV den Atem des Stadtrivalen FC St. Pauli. Waren es zur Winterpause noch 17 Punkte, die die beiden Klubs trennten, so sind es jetzt nur noch deren sechs. Eine Entwicklung, die zwar auch mit St. Paulis außergewöhnlichem Aufschwung zu tun hat - aber auch mit den Resultaten des HSV.

Trotzdem hat Trainer Tim Walter keinerlei Zweifel, dass er mit seiner Mannschaft in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird. Das betont der 47-Jährige in der neuen Ausgabe des kicker-Podcasts "KMD", in der er sagt: "Wir schreiben unsere eigene Geschichte und die geht nach vorne."

Dass das Umfeld durchaus Zweifel hat, ob der große Wurf in diesem Jahr gelingt, ist Walter ebenso einerlei wie die öffentliche Wahrnehmung seiner eigenen Person. "Mir ist wichtig, was die Menschen, die mich kennen, über mich denken. Alles andere kann ich nicht beeinflussen", sagt Hamburgs Trainer und versichert: "Wenn mich die Leute außerhalb des Spielfelds kennenlernen würden, würden sie anders denken."

Großer Support von den Fans auch auswärts

Wie viele sich mit seiner Art und Weise und dem Weg, den der HSV eingeschlagen hat, identifizieren können, war jüngst auch beim Auswärtsspiel in Düsseldorf zu sehen. Dass rund 20.000 Hamburger die Reise an einem Freitag angetreten haben, sei "unfassbar und unglaublich", sagt Walter. Mehr noch: "Das ist das Größte, was wir hier geschaffen haben in den letzten eineinhalb Jahren." Dabei, und auch daraus macht Walter keinen Hehl, "sind wir diejenigen, die jetzt ein Stück weit die Vergangenheit aufholen müssen". Eine Aufgabe, bei der er den Klub auf einem guten Weg sieht.

"Das ist das große Ziel, als Verein eine Identität zu kreieren und zu entwickeln", erklärt Walter und sagt dann zu den Moderatoren Benni Zander und Alex Schlüter: "Wenn ihr meine Jungs nackt über den Platz laufen lassen würdet, würde jeder erkennen: 'Boah, das ist ein HSV-Spieler.'"

