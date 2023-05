Walter blickt schon auf Sandhausen: "Wir werden da sein!"

Der Hamburger SV bleibt weiter am 1. FC Heidenheim dran und hat mindestens Platz drei sicher. Mit Blick auf das letzte Spiel in Sandhausen hat der HSV aber noch nicht genug und will den direkten Bundesliga-Aufstieg.

Es war ein ungewöhnliches Spiel des Hamburger SV, definieren sich die Rothosen doch sonst über ihre dominante Spielweise. Am Samstagabend gegen den Gast aus Mittelfranken standen nach 90 Minuten "nur" 45 Prozent Ballbesitz zu Buche.

Schonlau: "Einverstanden, den Ball nicht zu haben"

"Wir waren einverstanden damit, dass wir den Ball mal nicht haben", kommentierte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau die Herangehensweise der Raute, die den Fürthern oftmals den Ball überließ, auf Kontermöglichkeiten wartete und gleichzeitig sehr effizient agierte. "Wir haben heute gewonnen, das war uns ganz wichtig", stellte Schonlau am "Sky"-Mikrofon klar. Durch das 2:1 gegen das Kleeblatt ist der direkte Aufstieg am letzten Spieltag noch möglich. Man habe die Spannung für den letzten Spieltag hochhalten wollen, "das ist uns gelungen".

Auch Coach Tim Walter war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und bezeichnete diesen als "sehr reif". Das Team habe "sehr, sehr gut verteidigt und bis aufs Tor nicht zugelassen. Das war unser eigenes Verschulden."

HSV hat die Relegation sicher, blickt aber auf den direkten Aufstieg

Nun müssen die Hamburger auf den praktisch schon abgestiegenen Jahn aus Regensburg hoffen, der am nächsten Sonntag den 1. FC Heidenheim empfängt und den Mannen vom Schlossberg mindestens einen Punkt abverlangen müsste, damit der HSV mit einem eigenen Sieg am Ende auf Rang zwei stehen und damit direkt in die Bundesliga zurückkehren würde. "Wir werden da sein", zeigte sich Walter zuversichtlich. Auch Schonlau blickte erstmal nicht auf die Relegation, sondern glaubt an den großen Coup: "Wir schauen auf Platz zwei!"

Reis und Jatta fehlen beim Saisonfinale

In Sandhausen, wo der HSV am 34. Spieltag antritt, müssen die Hanseaten beim Duell mit dem schon abgestiegenen SVS auf Ludovit Reis und Bakery Jatta verzichten, die beide gesperrt sind. "Die beiden Jungs werden uns fehlen, doch unser Kader ist gut besetzt. Das darf aber keine Ausrede sein, dass wir in Sandhausen nicht gewinnen."