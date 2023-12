Walldorf zwischen Freude und Inkonstanz - Die Jungen "machen Spaß"

Nicht zufrieden, aber auch nicht enttäuscht: Das Fazit beim FC-Astoria Walldorf zur Winterpause fällt durchwachsen aus. Spaß machen zwei junge Talente. Auch bei den Zuschauern sieht man noch Steigerungspotential.

Keeper Jurik von der Felsen hat die Verantwortlichen des FC-Astoria Walldorf in der Hinrunde überzeugt. IMAGO/Eibner

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Es ist weit mehr als eine Floskel, wenn Trainer und Verantwortliche diese Runde von einer besonders ausgeglichen besetzten Regionalliga Südwest berichten. Nimmt man den leicht enteilten Spitzenreiter Stuttgarter Kickers aus, trennen den Tabellenzweiten (TSG Hoffenheim II) lediglich 13 Punkte vom VfR Aalen, den Tabellen-15., der nach aktuellem Stand absteigen müsste. Nach 21 Spieltagen ist das eine geradezu lächerlich anmutende Lücke.

Mittendrin befindet sich der FC-Astoria Walldorf, der neben fünf Remis je acht Siege und Niederlagen aufweist. Eine Ausbeute, die weder Jubelstürme oder Trübsalblasen hervorruft. "In Summe sind wir aufgrund der inkonstanten Anfangsphase nicht ganz zufrieden", sagt Frank Fürniß. Der Sportliche Leiter meint damit die ersten neun Spiele, die lediglich acht Punkte, dafür aber 22 Gegentore einbrachten.

Umstellungen fruchten

Als Trendwende bezeichnet der 52-Jährige deshalb die 0:5-Pleite beim FC 08 Homburg am 22. September: "Diese klare Schlappe hat dazu geführt, dass jeder danach verstanden hat, das Defensivarbeit alle betrifft und man dafür Gier und Lust entwickeln muss."

Trainer Matthias Born bewies mit der ein oder anderen personellen Umstellung in der Folge ein goldenes Händchen. Jerik von der Felsen löste den keinesfalls Schwachen, sondern eher glücklosen Luis Idjakovic zwischen den Pfosten ab und der etatmäßige Sechser Emilian Lässig rückte in die Innenverteidigung neben Roman Hauk. Mit dem darauffolgenden 1:0-Heimsieg gegen die Offenbacher Kickers starteten die Walldorfer ihre beste Saisonphase und sammelten 19 Punkte aus neun Spielen.

Da der Kader groß genug ist und da es nicht überdurchschnittlich viele Verletzte gibt, ist im Winter mit keinen Zugängen zu rechnen. Der nicht vorhandene Druck auf dem Transfermarkt tätig werden zu müssen, liegt gleichzeitig an den vielen Jungen, die sich im Regionalliga-Kader festgespielt haben.

Zuschauer sollen etwas geboten bekommen

Neben dem 19-jährigen von der Felsen entpuppte sich Mike Manegold (20) als zweiter Senkrechtstarter. "Jerik fängt gerade erst richtig an sein Potenzial auszuschöpfen", sieht Fürniß noch reichlich Entwicklungspotenzial bei dem gebürtigen Walldorfer. Manegold ist für den Sportlichen Leiter ebenfalls ein Gewinn: "Mike beim Fußballspielen zuzuschauen, macht einfach nur großen Spaß."

Das soll zukünftig als optimale Werbung dienen, um mehr Zuschauer in den Dietmar-Hopp-Sportpark zu locken. In der Metropolregion Rhein-Neckar müssen sich die Walldorfer aber durchgehend mit großer Konkurrenz messen. Bundesligist Hoffenheim, Zweitligist Sandhausen und Drittligist Waldhof Mannheim liegen jeweils nur einen Steinwurf entfernt. Zusätzlich ziehen andere Sportteams wie die Eishockeycracks der Adler Mannheim oder die Handballer der Rhein-Neckar Löwen viele Sportbegeisterte an. "Das Angebot ist riesig, aber wir tun unser Bestes, um den Zuschauern etwas zu bieten", sagt Fürniß und verspricht, "wir stehen weiterhin für attraktiven Fußball."