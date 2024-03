Walldorf: Mit Verletzungspech in die wichtige englische Woche

VfB Stuttgart II, 1.FC Mühlhausen, TSG Balingen: Innerhalb von acht Tagen hat Regionalligist FC-Astoria Walldorf die große Chance, die Weichen für den Saisonendspurt auf die richtige Spur zu stellen.

"Jetzt ist logischerweise alles auf Stuttgart ausgerichtet, danach beschäftigen wir uns ausführlich mit Mühlhausen", sagt FCA-Trainer Matthias Born vor dem Ligaspiel am Samstag, 14 Uhr, im Dietmar-Hopp-Sportpark gegen die U 23 des VfB. Selbiges wird er erneut mit der ein oder anderen Improvisation in Angriff nehmen müssen, da die Verletztenliste nicht kürzer geworden ist. Vor allem ganz vorne drückt der Schuh: Kapitän Marcel Carl und U-20-Nationalspieler Stefano Marino fallen beide mit einer Schambeinentzündung aus und haben dieses Jahr noch gar nicht trainieren können. Born sagt: "Uns hat es aktuell schlimm erwischt, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es schon einmal so heftig gewesen ist."

Gegen Stuttgart könnte es gut sein, dass der gelernte Innenverteidiger Max Müller wieder hinten rechts und der Außenbahnflitzer Jonas Arcalean als Sturmspitze fungieren werden. So hat es vor Wochenfrist zu einem leistungsgerechten 1:1-Unentscheiden beim FSV Frankfurt gereicht. Dort feierten Moritz Reuther (20 Jahre) und Luca Nagelbach (21) aus der eigenen U 23 ihr Regionalliga-Debüt.

Große Durchlässigkeit

Generell ist die Durchlässigkeit aktuell so groß wie noch nie. Von den 19 Akteuren, die in Frankfurt im Kader standen, haben zehn in der Jugend und/oder der U 23 des FCA gespielt. "Das sind bemerkenswerte Statistiken", ist der Coach stolz auf die kontinuierlich starke Nachwuchsarbeit des Klubs.

Am Samstag könnten die Astorstädter ihrem Coach außerdem ein ganz besonderes Geschenk machen - Born wird an diesem Tag 52 Jahre alt. Mit einem Erfolg im Rücken würde der weitere Verlauf der englischen Woche schon einmal unter einem guten Stern stehen. Sollte am kommenden Mittwoch beim Verbandsligisten aus Mühlhausen ein Sieg gelingen, wäre die dritte Finalteilnahme im badischen Pokal binnen vier Saisons nach 2021 und 2023 perfekt. Im Vorjahr stemmten die Walldorfer den Pokal zum insgesamt dritten Mal nach 2014 und 2016 in die Höhe.

Mit ein wenig Glück könnte das bereits zur erneuten DFB-Pokalteilnahme genügen. Dann nämlich, wenn sich im zweiten Halbfinale der SV Sandhausen ebenfalls gegen einen Verbandsligisten (FV Fortuna Heddesheim) durchsetzt und in der 3. Liga mindestens Rang vier erreicht.