Walldorf krallt sich Oberliga-Torjäger Kendel

Felix Kendel wechselt im Sommer vom ATSV Mutschelbach zum FC-Astoria Walldorf und hat dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 23-jährige Angreifer überzeugte mit 18 Toren in 20 Einsätzen in der Oberliga. Frank Fürniß, Sportlicher Leiter in Walldorf, erläutert in einer Meldung: "Felix hat mit seinen 23 Jahren schon einiges vorzuweisen im Herrenfußball, wir sehen bei ihm noch großes Entwicklungspotenzial, er wird unsere Offensive verstärken." Kendel zeigt sich angetan von seinem künftigen Klub: "Der FCA ist sowohl von den sportlichen Möglichkeiten als auch von den Rahmenbedingungen ein extrem attraktiver Verein."