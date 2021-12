Walldorf, Griesheim und Zeilsheim ausgestochen: TuS Dietkirchen bucht Aufstiegsrunde

Der TuS Dietkirchen hat sich das letzte Aufstiegsrunden-Ticket in der Hessenliga B gesichert. Walldorf, Griesheim und Zeilsheim müssen dagegen um den Klassenerhalt kämpfen.

Es war ein Fotofinish, mit dem wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hatten. Mit Rot-Weiß Walldorf, dem SV Zeilsheim, dem SC Viktoria Griesheim und dem TuS Dietkirchen hatten vor dem letzten Spieltag noch vier Mannschaften die Möglichkeit, sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren.

Ausgerechnet der TuS Dietkirchen, der mit den schlechtesten Chancen ins Rennen ging, schaffte es noch, die Konkurrenz auszustechen. Selbst musste die Mannschaft von Thorsten Wörsdörfer dafür beim SV Zeilsheim bestehen, der - wie bereits angedeutet- selbst einen Sieg benötigt hätte, um noch in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Dementsprechend vorsichtig gingen es beide Mannschaften zu Beginn der Begegnung. Bis auf wenige Halbchancen war zunächst nichts los in Zeilsheim. Die Spannung lebte vor allem von den Zwischenständen auf den anderen Plätzen. Das sollte sich kurz vor dem Pausentee ändern. Leukel wurde per Kopfballvorlage bedient und bugsierte die Murmel über Zeilsheim-Keeper Reining über die Linie - 0:1. Vor dem Abschluss monierten die Gastgeber ein Handspiel, das Schiedsrichter Daniel Velten jedoch nicht ahndete.

Zur Halbzeit machte bereits die Nachricht die Runde, dass dieser eine Treffer womöglich zur Aufstiegsrunde reichen könnte. Denn Griesheim lag beim Schlusslicht nach früher Führung mittlerweile mit 1:3 hinten. Und auch Rot-Weiß Walldorf gab nach dem anfänglichem 1:0 von Geisler (11.), der einen Dreieicher Fehler im Aufbau bestrafte, den Vorsprung aus der Hand. Mit einem Doppelschlag (39., Streker/44., Amiri), bei dem beide Treffer wunderbar und schnell herausgespielt wurden, drehte der SCHD die Partie noch vor der Halbzeit. Davor verpassten die Rot-Weißen den zweiten Treffer nachzulegen.

Noch alles möglich in Durchgang zwei

Dennoch war freilich für alle Teams noch alles möglich, schließlich waren weitere 45 Minuten noch zu gehen. Es sollte bis zum Schluss spannend bleiben. Von den Zwischenständen der anderen Begegnungen motiviert, begann Dietkirchen die zweite Hälfte forsch. Schmitz (48.) durfte abziehen, sein abgefälschter Schuss schlug erneut hinter Reining ein. Den Gastgebern merkte man nun deutlich die Verunsicherung an, die die Pleiten-Serie der vergangenen Wochen verursacht hatte. Nach vorne fiel Zeilsheim nur wenig ein. Soufian Houness reagierte darauf mit drei Wechseln. Mehr oder weniger aus dem Nichts fiel der Anschluss durch den eingewechselten Kalata (72.), der per Direktabnahme noch einmal Hoffnungen bei den Gastgebern weckte. Denn ein Remis hätte dem SVZ zu diesem Zeitpunkt gereicht, um sich in den oberen Teil der Tabelle zu hieven. Die Heimelf versuchte alles, um den Lucky-Punch noch zu setzen, Torgefahr strahlte sie dabei jedoch zu selten aus. Und so war es Nickmann, der den Hammer zum 3:1 auspackte und von der rechten Seite für die Entscheidung fünf Minuten vor dem Ende sorgte.

Dennoch musste Dietkirchen weiter zittern. Denn auf den anderen Plätzen waren die Zwischenstände knapp. Griesheim verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal durch Windeck auf 3:4 und auch Walldorf fehlte gegen Dreieich weiterhin nur ein Tor zum Glück. Aber weder in Ginsheim noch in Walldorf, das sich aber im zweiten Abschnitt offensiv zu harmlos präsentierte, sollte ein weiterer Treffer fallen. Dementsprechend groß war die Freude beim TuS Dietkirchen, der letztlich aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber Walldorf in die Aufstiegs-Playoffs einzieht.

Im vierten Spiel des Samstagnachmittags, in dem es allerdings um nichts mehr ging, setzte sich Türk Gücü Friedberg auswärts bei Rot-Weiß Hadamar mit 4:2. Fünf Treffer fielen dabei im zweiten Durchgang. Am Sonntag steht dann noch das Topspiel zwischen dem FC Eddersheim und SC Waldgirmes auf dem Programm, in dem es noch um die Mitnahme von drei Punkten in die Aufstiegsrunde geht.