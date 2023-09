Wallbox und Photovoltaik: So kommen Sie ans Geld vom Staat

Mit einem neuen Förderprogramm unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung einer Wallbox in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Wer den Antrag stellen kann, welche Bedingungen für den staatlichen Zuschuss gelten, wie viel Geld es gibt - und warum sich auch Kritik regt:

Ab dem Vormittag des 26. Septembers 2023, so hat es die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) angekündigt, können die Anträge für ein neues Förderprogramm gestellt werden, das sich die Bundesregierung 500 Millionen Euro kosten lässt. Es steht unter dem Motto "Solarstrom für Elektroautos", ist allerdings nicht ganz unkompliziert und kommt, da mit strengen Bedingungen verknüpft, auch nicht für jeden infrage. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Warum die neue Förderrichtlinie?

Sie soll den Hochlauf einer mit klimafreundlich erzeugtem Strom betriebenen Elektromobilität unterstützen und gleichzeitig mehr Photovoltaikanlagen auf die Hausdächer bringen. Weil andere Fördermaßnahmen immer mehr zurückgefahren beziehungsweise ganz gestrichen werden, stand in Deutschland zuletzt ein Einbruch des E-Auto-Absatzes zu befürchten. Seit dem 1. September bekommen gewerbliche Käufer keine Umweltprämie mehr, und auch für private Kunden gibt es ab dem 1. Januar 2024 nur noch einen Höchstsatz von 4500 Euro netto, der zudem auf Fahrzeuge beschränkt bleibt, deren Nettolistenpreis 45.000 Euro nicht überschreitet. Die Anschaffung einer privaten Wallbox wird schon seit Oktober 2021 nicht mehr subventioniert, und die Befreiung von der Kfz-Steuer sowie die Treibhausgasminderungsquote (kurz THG-Quote) sind für die meisten E-Mobilisten nur finanzielle Tropfen auf dem heißen Stein.

Was wird bezuschusst?

Der Kauf, die Installation sowie der Anschluss einer kompletten und fabrikneuen Anlage, die aus den Komponenten Photovoltaik (Solarmodule, Wechselrichter), Batteriespeicher und Lademöglichkeit (Wallbox) besteht. Nur das Gesamtpaket wird subventioniert, nicht aber einzelne Bausteine. Wer also bereits eine Wallbox besitzt, muss diese gegebenenfalls austauschen lassen. Auch ein Energiemanagementsystem zur intelligenten Steuerung des Systems ist Voraussetzung für die Förderung und gleichzeitig deren Gegenstand.

Zum Zeitpunkt der Antragsstellung darf die Anlage noch nicht bestellt worden sein, das gilt auch für einzelne Komponenten.

Wer kann den Antrag stellen?

Ausschließlich Privatpersonen, die ein Wohngebäude in Deutschland besitzen und es selbst als Erstwohnsitz nutzen. Zudem muss ein Elektroauto vorhanden beziehungsweise verbindlich bestellt worden sein. Auch Leasing wird akzeptiert, wobei eine Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Monaten nachzuweisen ist.

Und wer bekommt keine Förderung?

Beispielsweise die Besitzer von Mietshäusern, Eigentumswohnungen oder Ferienimmobilien. Auch Neubauten, die sich erst in der Planung oder im Bau befinden, sind ausgeschlossen, denn zum Zeitpunkt der Antragsstellung muss der Einzug ins Eigenheim bereits erfolgt sein. In Zusammenhang mit Plug-in- oder andere Hybriden gibt es ebensowenig Geld wie bei Firmen- beziehungsweise Dienstwagen.

Was sind die technischen Voraussetzungen?

Die Photovoltaikanlage muss eine Leistung von mindestens 5 Kilowattpeak (kWp) erbringen, vom Batteriespeicher wird eine Minimum-Speicherkapazität von 5 Kilowattstunden (kWh) verlangt, bei der Ladestation/Wallbox sind mindestens 11 Kilowatt (kW) Leistung erforderlich. Wichtig: Während 11-kW-Wallboxen beim Netzbetreiber nur angemeldet werden müssen, sind 22-kW-Geräte genehmigungspflichtig.

Wie hoch ist die Fördersumme?

Maximal gibt der Staat 10.200 Euro. Das ist allerdings eine eher theoretische Summe, denn sie beinhaltet 1200 Euro für eine bidirektionale Ladestation, mit deren Hilfe das E-Auto überschüssige Energie zurück ans Hausnetz geben kann - ein Anwendungsfall, der in Deutschland aber noch sehr begrenzt ist. Tatsächlich wird es auf einen Höchstbetrag von 9600 Euro hinauslaufen, der wiederum von der Leistung der Photovoltaikanlage (600 Euro pro kWp, maximal 6000 Euro) und des Batteriespeichers (250 Euro pro kWh, maximal 3000 Euro) abhängt. Für die Standard-Ladestation gibt es eine Pauschale von 600 Euro.

Der Fördertopf von 500 Millionen Euro würde also im Schnitt für rund 50.000 Antragsteller reichen.

Wo kann der Antrag gestellt werden?

Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, www.kfw.de) und da ausschließlich digital, die Kennung lautet "442 Solarstrom für Elektroautos". Im Rahmen eines Vorab-Checks lässt sich hier auch herausfinden, ob die Voraussetzungen für den Zuschuss gegeben sind, und unter dem Menüpunkt "Was fördern wir?" findet sich eine Liste der unterstützten Ladestationen.

Warum gibt es auch Kritik?

Hauptsächlich deshalb, weil der Kreis der Förderberechtigten so begrenzt ist. Schon jetzt ist Elektromobilität vor allem eine Angelegenheit für Eigenheimbesitzer, die bequem vor der Haustür laden können. Wenn man so will, ist das eine ohnedies privilegierte Zielgruppe, die, so monieren Kritiker, nun auch noch mit Geld für eine möglicherweise sowieso schon geplante Photovoltaikanlage beschenkt wird - Geld, das im Übrigen alle Steuerzahler aufbringen müssen.

Der Auto Club Europa (ACE) beispielsweise begrüßt die Neuauflage der Wallbox-Förderung zwar, argumentiert aber auch, dass die Subventionierung "nicht abhängig von Wohneigentum sein darf". Eine weitreichendere Lösung hätte nach Ansicht des Clubs nicht nur den Empfängerkreis deutlich vergrößert, sondern auch dem Vorwurf entgegengewirkt, dass "die Förderung sowie die Elektromobilität nur für Besserverdienende konzipiert" sei.