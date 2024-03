Walker und Maguire reisen ab - Duo um Lewis nachnominiert

Die englische Nationalmannschaft muss beim Test gegen Belgien ohne zwei weitere Stützen auskommen. Trainer Gareth Southgate hat bereits zwei Youngster nachnominiert.

Erst Bukayo Saka, dann Harry Kane, nun Kyle Walker und Harry Maguire: Die englische Nationalmannschaft hat derzeit einige angeschlagene Spieler zu beklagen. Nachdem der Arsenal-Offensivspieler und der Topstürmer der Münchner abgereist waren, gilt dies mittlerweile auch für die Defensivstützen Walker und Maguire.

U-21-Held rückt ebenso nach

Für den 33-jährigen Walker, der sich wie ManUniteds Maguire beim 0:1 gegen Brasilien verletzte, hat Englands Coach Gareth Southgate Teenager Rico Lewis (19, ebenfalls Manchester City) nachnominiert. Im Tor ersetzt außerdem U-21-Europameister James Trafford, ein 21-jähriger "Hellseher" vom FC Burnley, den vorsichtshalber abgereisten Keeper Sam Johnstone. Der 30-Jährige ist der Stammtorhüter beim neuen Team von Trainer Oliver Glasner: Crystal Palace.

Zum Thema Kane reist zurück nach München

Die Three Lions treten am Dienstag ab 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) in Wembley gegen Belgien an. Dann könnten Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) und Chelseas Cole Palmer, die zuletzt angeschlagen waren, vielleicht wieder spielen.

Die beiden "haben bessere Chancen auf Belgien als Harry" (Kane, Anm. d. Red.), meinte Southgate zuletzt.