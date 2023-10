Walker und Haaland entfachen Zwischenfall: Guardiola nimmt's mit Humor

Manchester City hat auch beim FC Arsenal verloren, vor allem auswärts bekommt der Meister die PS nicht auf die Straße. Ein Vorfall nach dem Spiel zeigt, dass die Nerven bei den Citizens strapaziert sind.

Immerhin hat Pep Guardiola seinen Humor nicht verloren trotz dreier Niederlagen aus den vergangenen vier Partien. Der ManCity-Coach wurde nach der Niederlage bei Arsenal (0:1) auf einen Zwischenfall nach dem Spiel angesprochen, als Erling Haaland und Kyle Walker sich ein Wortgefecht mit Arsenal-Assistenzcoach Nicolas Jover lieferten. Ob er denn wisse, was los gewesen sei, wollten die anwesenden Journalisten wissen. Guardiola schüttelte fünf Sekunden lang den Kopf und sagte dann lachend: "Ich weiß, was los war. Aber ich werde es nicht sagen." Auch ein "Come on" aus der Medienrunde motivierte ihn nicht, um seine Meinung noch zu ändern. Wieder ein kurzes Kopfschütteln, dann sagte er noch: "Sie wissen es."

Die Szene sorgte auch deswegen für Gesprächsstoff, da Jover zwischen 2019 und 2021 noch bei City gearbeitet hatte und somit zumindest für Walker ein alter Bekannter ist. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass der Rechtsverteidiger den Handshake verweigerte, nach dem anschließenden Wortgefecht kam es zu einer Rudelbildung, bei der auch Haaland mitmischte.

Der Zwischenfall lenkte ein wenig ab von der Tatsache, dass ManCity nun das dritte Auswärtsspiel in Folge verloren hat, unter anderem schieden die Citizens im Ligapokal bei Newcastle United (0:1) aus. Bei Arsenal tat sich das Team gerade im zweiten Abschnitt schwer, in den Rhythmus zu finden, was laut Guardiola auch an der Absenz eines Schlüsselspielers liegt. Auf die Frage, ob seiner Mannschaft der Rot-gesperrte Rodri gefehlt habe, antwortete er: "Das ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen können." Er habe zwar Spieler eingesetzt, um mehr Pässe zu kontrollieren, aber Arsenal sei "in diesen Bereichen aggressiv".

Guardiola war bemüht, sein Team nicht allzu hart zu kritisieren. Vielmehr lobte er den guten Beginn und die "zwei oder drei Chancen", die es sich erarbeitet hätte. "In der zweiten Halbzeit haben sie den Rhythmus sehr gut gefunden. Es war eng und sie haben ein abgefälschtes Tor erzielt", so der Spanier weiter. "Auf beiden Seiten gab es nicht viele Chancen. Ich denke, beide Mannschaften haben ein gutes Pressing gemacht."

Manchester City wird die Länderspielpause gerade recht kommen, um sich neu zu sortieren. Am 21. Oktober geht es dann mit dem Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion weiter.