Walker und Bernardo Silva: Guardiola fordert "angemessene" Angebote

Zwei Tage vor dem Pflichtspielstart hat sich Pep Guardiola ein wenig über den Community Shield und ein wenig mehr über mögliche Transfers geäußert. Die wichtigsten Aussagen.

Am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Manchester City schon wieder einen Titel gewinnen. In Wembley spielt der Triple-Gewinner der Vorsaison gegen Vizemeister Arsenal im Community Shield um den englischen Supercup. "Wir haben zwei Wochen später aufgehört und zwei Wochen später angefangen als Arsenal", stapelte Trainer Pep Guardiola am Freitag auf seiner Pressekonferenz tief, versprach aber, "es zu versuchen".

Weitaus mehr Fragen bekam der Katalane, für den ManCity am Freitag einen neuen, alten Co-Trainer verpflichtete, jedoch zu möglichen Zu- und Abgängen gestellt. Drei Namen standen dabei im Fokus:

Gvardiol beim Medizincheck - Neues ManCity-Angebot für Walker?

Josko Gvardiol: Der 21-jährige Innenverteidiger von RB Leipzig steht unmittelbar vor einem Wechsel zu ManCity. Guardiola bestätigte, dass sich Gvardiol zum Medizincheck vor Ort befindet, wollte aber über dessen Qualitäten noch nichts sagen. Nur so viel: "Was für ein schöner Nachname." Doch wären sechs Innenverteidiger, wie sie mit Manuel Akanji, Nathan Aké, Aymeric Laporte, Ruben Dias, John Stones und Gvardiol dann vorerst im Kader stünden, nicht zu viel? "Nein, absolut nicht", entgegnete Guardiola. "Es sind so viele Spiele."

Kyle Walker: Der FC Bayern, dessen Priorität aktuell die Stürmerfrage ist, hätte den 33-jährigen Rechtsverteidiger weiterhin gerne in seinen Reihen und darf sich Chancen ausrechnen. Dafür sprachen auch Guardiolas Aussagen am Freitag. "Wir werden alles versuchen", wiederholte der Katalane zwar noch mal, ebenso aber auch, dass er nur Spieler wolle, die auch mit voller Überzeugung Teil der Mannschaft seien. Einem "The Athletic"-Bericht vom Freitag zufolge hat ManCity Walker ein zweites Angebot zur Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags vorgelegt.

Bernardo Silva: Auch der Portugiese liebäugelt - mal wieder - mit einem Abschied, auch um ihn will Guardiola kämpfen, weil er "so wichtig" sei. "Wir haben mit Ilkay (Gündogan, Anm. d. Red.) und Riyad (Mahrez) zwei unglaubliche Spieler verloren, zwei Persönlichkeiten in den großen Spielen", so Guardiola. "Es wäre so schwer, Kyle und Bernardo zu verlieren." Schließlich sei dann Ersatz nötig, und der teuer ("20, 30, 40, 50 Millionen?"). Jeder Interessent, warnte Guardiola deshalb, müsse schon ein "angemessenes Angebot" für Bernardo Silva und Walker einreichen, was noch nicht passiert sei. Gleichzeitig gelte für beide: "Wir wollen, dass sie bleiben, weil sie wirklich bleiben wollen." Und da gibt es sowohl bei Walker als auch bei Bernardo Silva Fragezeichen. Der Flügelstürmer wird angeblich unter anderem vom FC Barcelona umworben.