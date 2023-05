Walker über Gündogan: "Er hat sich in Zidane verwandelt"

Ilkay Gündogan ist ein Grund, warum Manchester City nach schwierigem Saisonstart vom Triple träumen darf - das machte auch Mitspieler Kyle Walker nochmal deutlich.

Spätestens nach dem 3:0-Erfolg über den FC Everton war Ilkay Gündogan mal wieder in aller Munde: Der Nationalspieler hatte das Führungstor auf brillante Weise erzielt, den zweiten Treffer vorbereitet und dann auch noch gleich per Freistoß den Schlusspunkt zum 3:0 gesetzt. Torschütze, Vorbereiter - "er kann alles, und er macht alles gut", schwärmte Pep Guardiola nach dem Spiel und verlieh seiner Hoffnung dann auch gleich noch Ausdruck, dass der 32-Jährige hoffentlich bleiben werde.

Mit dieser Truppe ist es nie vorbei. Kyle Walker

Gündogans Formhoch steht stellvertretend für den Lauf der Skyblues in den vergangenen Monaten, der auch kein Ende nehmen soll, wenn am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid ansteht. "Wir haben mit ihm gescherzt, er hat sich über die vergangenen Monate zu Zidane auf dem Zenit entwickelt", sagte Kyle Walker einen Tag vor dem Showdown gegen die Königlichen - womit er aber nicht nur auf die technischen Fertigkeiten des gebürtigen Gelsenkircheners anspielte, sondern auch auf dessen Mentalität.

"In der Premier League war der Rückstand groß, in der Champions League war es immer ein schmaler Grat zwischen Verlieren oder einem Unentschieden - es hätte alles vorbei sein können", erinnerte der Flügelverteidiger an den Saisonverlauf, der am Ende im Triple-Gewinn und dem ersehnten Triumph in der Königsklasse münden könnte. "Mit dieser Truppe ist es nie vorbei", stellte Walker klar. "Hier sind einige geborene Gewinner" - die aber eben doch noch nicht alles gewonnen haben.

"Ich hätte gerne gegen Chelsea gewonnen", erinnerte Walker an das verlorene CL-Finale 2021. Aber: "Es ist eine Lernkurve, diese Gruppe von Spielern ist gut genug, und wir haben viele Situationen gemeistert." Ob dem tatsächlich so ist und die Lehren aus dem dramatischen Aus im Vorjahr gegen Real gezogen sind? Der Mittwochabend wird es zeigen. Eines aber ist klar: "Wir können hoffentlich unsere Namen in die Geschichtsbücher schreiben."