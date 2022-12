Walker-Show nicht genug für Dallas - Bookers 58 - Morant fliegt

Ohne die verletzten Luka Doncic und Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks knapp verloren. Mit einem furiosen Devin Booker sind die Phoenix Suns wieder in der Spur, Ja Morants Hinausstellung mutete kurios an. Die NBA am Sonntagmorgen.

War von den Pelicans nicht zu stoppen: Devin Booker. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Dass die Hürde Cleveland eine hohe sein würde, war den Mavericks schon im Vorfeld klar. Die heimischen Cavaliers sind das beste Heimteam der NBA - und zudem mussten die Texaner ohne die verletzten Luka Doncic und Maxi Kleber antreten. Mit Spencer Dinwiddie fehlte darüber hinaus auch Doncic Backcourt-Partner.

Am Ende mussten die Gäste nach hartem Kampf mit 99:100 nach Verlängerung eine weitere Auswärtsniederlage kassieren (nur drei Siege in der Fremde), die Cavaliers schraubten ihre Heimbilanz auf 14:2-Siege. Erfreulich aus Sicht der Mavs: Neuzugang Kemba Walker zeigte alte Zauber-Qualitäten und schloss mit satten 32 Punkten ab. Der erst Ende November verpflichtete frühere All-Star brachte das Team Sekunden vor Schluss noch in die Verlängerung.

Booker knackt schon wieder die 50

Mit 58 Punkten überragte in der Nacht zum Sonntag Devin Booker von den Phoenix Suns, die gegen die New Orleans Pelicans eine hochklassige Partie mit 118:114 gewannen. Booker, der 21 Körbe aus dem Feld markierte und sechs Dreier versenkte, hatte bereits einmal in dieser Saison die 50er-Marke geknackt - beim Sieg über Chicago Ende November gelangen dem Guard 51 Zähler.

Noch im dritten Viertel hatten die Pelicans mit 24 Punkten Vorsprung geführt, ehe die Suns eine grandiose Aufholjagd starten, zu der auch Chris Paul mit 18 Punkten (fünf Dreier) und acht Assists ordentlich beitrug. Während die Pelicans um Zion Williamson (30 Zähler) und C.J. McCollum (27) nach drei Niederlagen in Serie auf 18:11 abfielen, liegen die Suns nach ihrem Zwischentief jetzt bei 18:12 und damit dicht dahinter.

Morants Unterhaltung mit Folgen

Die Memphis Grizzlies verloren bei den Oklahoma City Thunder erstmals nach sechs Siegen wieder. Beim 109:115 wurde Starspieler Ja Morant kurz vor der Halbzeitpause nach seinem zweiten technischen Foul der Partie des Feldes verwiesen. Morant hatte sich nach eigener Aussage nur freundlich mit einem mitgereisten Grizzlies-Fan in Reihe eins unterhalten. Der in der Nähe stehende Referee empfand die Worte jedoch als Kritik an den Unparteiischen und schickte den Star-Guard vom Court.