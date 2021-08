Walker bleibt in der BBL und unterschreibt in Ludwigsburg

In der vergangenen Saison spielte David Walker in der BBL für medi Bayreuth. Der Liga bleibt er nun treu, denn der 27-Jährige hat sich für einen Wechsel nach Ludwigsburg entschieden.

David Walker wechselt in der Bundesliga von medi Bayreuth zu den MHP Riesen Ludwigsburg. Der 27-jährige Amerikaner erhält beim Hauptrundensieger der abgelaufenen Saison einen Einjahresvertrag. Das gaben die Riesen am Freitag bekannt.



Walker, der als Guard und Forward eingesetzt werden kann, gehörte in 32 von 34 Saisonspielen zur Startformation der Bayreuther und kam im Schnitt auf 8,4 Punkte.



"David ist ein ausgezeichneter Verteidiger, der sowohl über die Athletik als auch die Fähigkeiten verfügt, um uns sowohl in Korbnähe als auch aus der Distanz helfen zu können", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick.