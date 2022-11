Wales schon bald nicht mehr Wales?

Bei der WM 2022 in Katar ist Wales mit dabei. Es ist nach 1958 der zweite Auftritt des Teams bei einer WM - und könnte womöglich auch der letzte werden. Man erwägt einen Namenswechsel.

"Die Mannschaft hätte schon immer Cymru heißen sollen", sagte Verbandsgeschäftsführer Noel Mooney gegenüber der BBC und erläuterte: "Im Inland heißen wir eindeutig Cymru. So nennen wir unsere Nationalmannschaften. Wenn man sich unsere Website ansieht, wie wir selbst über uns sprechen, dann sind wir sehr wohl Cymru."

In der Tat benutzt der Verband den Begriff Cymru schon längst in seiner Geschäftsstelle, der eigenen Kommunikation und auch in Dokumenten. Das ist wenig überraschend, steht doch Cymru für Wales - nur eben in walisischer Sprache, die in Großbritannien neben dem Englischen auch den Status einer regionalen Amtssprache genießt.

Ein Wechsel des Namens der walisischen Nationalmannschaft könnte dennoch für Irritationen sorgen, nicht nur international, wo für gewöhnlich die englische Bezeichnung Usus ist. Irritationen könnte es aber auch im Vereinigten Königreich geben, Wales ist schließlich ein Teil davon und es könnten Vorwürfe von Sezessionsbestrebungen erhoben werden.

Mooney dürfte sich über die Pro und Contras im Klaren sein, auch deshalb gibt er zu, dass "wir noch viel Arbeit vor uns haben". Jedoch geht er davon aus, dass man zu Hause Unterstützung für das Vorhaben bekommen werde. "Ich weiß, dass es eine Renaissance der walisischen Sprache gibt und ein Gefühl von großem Stolz, wie wir mit unserem kulturellen Erbe umgehen."

In Katar bleibt alles beim Alten

So oder so, bei der WM werden die "Drachen" auf jeden Fall als Wales am Start sein. Was danach kommt? Unklar, wenn es nach Mooney geht. "Ich denke, dass wir 2023 gute Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen haben werden - Regierungen, unserem Vorstand, Räten, diversen Gremien, Mitarbeitern, Vereinen und Spielern", so der gebürtige Ire.

Der 45-Jährige betonte aber auch, dass es "keine finale Entscheidung" gebe. "Wir sind eine sehr demokratische Organisation", betonte er mit Blick auf den walisischen Verband und hob hervor, dass derartige Beschlüsse nicht "unilateral getroffen" würden. Dennoch würde er sagen, dass der Namenswechsel die Richtung sei, in die es geht, für ihn ist es eine "Osmose".

Ob die erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Wie es aber gehen kann, haben allerdings andere Länder vorgemacht. Etwa die Türkei, die offiziell inzwischen nicht mehr Turkey sondern Türkiye heißt. "Es gibt andere Länder, die ihre eigene Sprache nutzen", weiß Mooney. Auch deshalb habe man schon informelle Gespräche mit der UEFA über das Thema geführt. "Wir haben uns erkundigt, wie es die Türkei geschafft hat, wie es andere Länder gemacht haben."

In Katar steht zunächst aber das Sportliche im Vordergrund, dort treffen die Waliser in Gruppe B auf England, die USA und Iran.

