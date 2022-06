Verrückte Nachspielzeit: Weghorst kontert Waliser Ausgleich

Am zweiten Spieltag der Nations League bezwangen die Niederlande Gastgeber Wales mit 2:1. Nach einer ruhigen Partie, in der alles lange nach einem unspektakulären 1:0-Sieg für die Niederlande aussah, traf Wales in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Das letzte Wort hatte jedoch Ex-Wolfsburger Weghorst.

Unter den jubelnden Kollegen begraben: Siegtorschütze Wout Weghorst. IMAGO/ANP