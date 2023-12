DFB-Frauen zittern sich zum Gruppensieg und wahren Olympia-Chance

Die deutsche Frauen-Nationalelf hat am Dienstagabend einen großen Schritt zu Olympia 2024 gemacht. Ein schwacher Auftritt beim torlosen Remis in Wales reichte zum 1. Platz in Nations-League-Gruppe A3, da Dänemark im Parallelspiel patzte.

Linda Dallmann geht an Elise Hughes vorbei. IMAGO/Beautiful Sports