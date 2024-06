Wales entlässt Nationaltrainer Page

Rob Page ist nach vier Jahren nicht mehr Trainer der walisischen Nationalmannschaft. 2020 wurde der heute 49-Jährige von der U 21 zur A-Nationalmannschaft befördert und übernahm den Nationaltrainerposten zunächst interimsweise für Ryan Giggs und ab 2022 schließlich als Cheftrainer. Page führte Wales zur Europameisterschaft 2021 sowie erstmals seit 1958 zur Weltmeisterschaft in Katar 2022. Die Qualifikation zur laufenden EM in Deutschland verpassten "The Dragons" allerdings, weshalb der Trainer in die Kritik geriet und nun seinen Hut nehmen muss.