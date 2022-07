Waldschmidts Werbetour - Kovac lobt: "Er macht es sehr gut"

Luca Waldschmidt hat Nachholbedarf. Nach der enttäuschenden Vorsaison greift der 26-Jährige beim VfL Wolfsburg an - und präsentiert sich in guter Frühform.

Natürlich, es sind nur Testspiele. Gleich vier Tore erzielte Luca Waldschmidt im ersten dieser Sommervorbereitung beim Wolfsburger 9:1 gegen eine regionale Amateurauswahl. Keine Sensation, aber: Der Offensivmann lässt nicht locker, legt weiter nach. Beim insgesamt schwachen VfL-Auftritt in der Vorwoche beim 1:3 gegen Drittligist VfL Osnabrück erzielte Waldschmidt den Wolfsburger Ehrentreffer, am Samstag beim 7:1 gegen die WSG Tirol, immerhin österreichischer Erstligist, ließ er einen Doppelpack folgen.

Waldschmidts Werbetour durch die Vorbereitung. "Tore sind immer schön", sagt er, zu hoch hängen will er sie aber auch nicht. Weil’s eben nur Tests sind. Dennoch: Er macht auf sich aufmerksam, was notwendig ist nach nur einem Treffer und zwei Vorlagen in lediglich 14 Partien in der vergangenen Spielzeit, die auch aufgrund von Verletzungen nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte.

Polyvalenz ist Trumpf

Vieles muss besser werden. Für Wolfsburg wie für Waldschmidt. "Im Moment", freut sich Neu-Coach Niko Kovac, "macht er es sehr gut." Nur, wo kann der 26-Jährige seinen Platz in der üppig besetzten Offensive finden? "Polyvalenz ist das Schlagwort", unterstreicht der Trainer die Flexibilität seines Schützlings. "Luca kann viele Positionen spielen. Hinter den Spitzen, die Neun, außen, die rechte Seite liegt ihm besser. Dann kann er mit seinem linken Fuß reinziehen und für eine Überzahlsituation sorgen." Kurzum: "Ich mag es", so Kovac, "wenn Spieler auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind." Und dann auch noch Tore schießen.