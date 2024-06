Waldschmidt wechselt fest nach Köln und verspricht "111 Prozent"

Der 1. FC Köln hat Luca Waldschmidt nach einem Jahr Leihe fest vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Die Transfersperre stand dem nicht im Weg.

Luca Waldschmidt geht mit dem 1. FC Köln die 2. Liga. Am Mittwoch vermeldete der Bundesliga-Absteiger, wie vom kicker angekündigt, die feste Verpflichtung des 28 Jahre alten Angreifers, der in der vergangenen Saison vom VfL Wolfsburg ausgeliehen war. Nachdem Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller die damals vereinbarte Kaufoption in Höhe von drei bis vier Millionen Euro nicht gezogen hatte, fand er nun einen - offenkundig kostengünstigeren - anderen Weg. Über die Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt.

"Seit meinem ersten Tag beim FC war meine Identifikation und Verbundenheit mit dem Klub und der Stadt riesig", sagt Waldschmidt in der FC-Mitteilung. "Jetzt mit dem FC, in die 2. Bundesliga zu gehen, ist eine bewusste Entscheidung. Ich möchte mit dem FC erfolgreich sein, dass der Weg wieder dahin führt, wo der Verein und seine herausragenden Fans hingehören - nämlich in die Bundesliga. Dafür werde ich 111 Prozent geben."

In der Abstiegssaison war Waldschmidt - zwischenzeitlich gebremst von einem Wadenbeinbruch - 22-mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, achtmal davon als Joker (kicker-Notenschnitt 4,25). Obwohl er nur dreimal traf (dazu eine Vorlage), war der siebenmalige A-Nationalspieler viertbester Torschütze des FC mit nur drei Treffern Rückstand auf Spitzenreiter Davie Selke.

Keller hofft auf mehr Konstanz - Wolfsburg zahlte einst zwölf Millionen Euro

Die Kölner haben damit erneut eine Möglichkeit gefunden, trotz der Transfersperre durch die FIFA einen Spieler zu verpflichten. Weil Waldschmidt noch bis zum 30. Juni beim FC registriert war, darf er nun nach der Unterschrift weiterhin im Kölner Dress auflaufen. Generell dürfen für die Geißböcke nur Spieler auflaufen, die bereits vor dem Urteil des CAS, der die FIFA-Strafe kurz vor Weihnachten 2023 bestätigt hatte, für den Klub als Spieler registriert waren.

"Wir freuen uns sehr, dass Luca nach seiner Leihe fester Bestandteil unserer Mannschaft wird. Sein erstes FC-Jahr war für Luca aus unterschiedlichen Perspektiven nicht einfach, unter anderem auch wegen seines Wadenbeinbruchs im vergangenen Winter. Umso mehr geht der gemeinsame Blick nun konsequent nach vorne", sagt Keller. "Luca bringt die fußballerische Qualität mit, um unserem Offensivspiel entscheidende Impulse zu geben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er diese Qualität in der neuen Saison noch konstanter einbringen wird."

Für die Wolfsburger, die in der vergangenen Saison bereits Teile von Waldschmidts Gehalt finanziert hatten, ist auf der anderen Seite ein Kapitel geschlossen, das sie sich anders vorgestellt hatten. 2021 hatten sie zwölf Millionen Euro an Benfica Lissabon gezahlt, um den ehemaligen Frankfurter, Hamburger und Freiburger zurück nach Deutschland zu holen. Nun steht Waldschmidt nach 157 Einsätzen im Oberhaus (26 Tore) vor seinem ersten Zweitliga-Einsatz.

jpe