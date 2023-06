Waldschmidt vor Wechsel zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln steht nach kicker-Informationen vor einer Verpflichtung von Luca Waldschmidt (27). Der Offensiv-Allrounder - aktuell beim VfL Wolfsburg bis 2025 unter Vertrag - soll für ein Jahr ausgeliehen werden, im Optimalfall greift dann eine Kaufoption, die den Nationalspieler für drei weitere Jahre an den FC bindet.

Perfekt ist der Wechsel noch nicht, doch die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten. In Wolfsburg hat sich Waldschmidt in der abgelaufenen Saison mit vier Toren zum Top-Joker entwickelt, wirklich zufrieden war der Offensivmann damit freilich nicht. Schließlich kam er 2021 für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon und dies nicht, um nach dem verkorksten ersten Jahr auch in der zweiten VfL-Saison nur eine untergeordnete Rolle zu spielen - und lediglich sechsmal in der Startelf zu stehen.

Waldschmidt wollte unter Niko Kovac durchstarten. "Es ist eine Motivation, das zu widerlegen, was letztes Jahr war", sagte der siebenmalige Nationalspieler (zwei Tore). Beim VfL hat Waldschmidt sportlich keinen Schritt nach vorne gemacht, als Persönlichkeit aber ist er gereift, genießt innerhalb der Mannschaft und der Klubführung eine enorme Wertschätzung. Weil er sich nie hängen ließ, weil er trotz unbefriedigender Situation keinen Stunk gemacht hat. Deswegen würde ihm der VfL keine Steine in den Weg legen - der aller Voraussicht nach Köln führt.

Waldschmidt passt perfekt zu Kellers Beschreibung

Waldschmidt, der sein letztes Länderspiel im November 2020 beim 0:6 in Spanien absolvierte, könnte offensiv die Lücke schließen, die zuletzt Mark Uth hinterließ, agiert allerdings so vielseitig, dass er nicht auf diese Position fixiert ist, sondern auch als rochierende Spitze hinter einem zentralen Stürmer zum Einsatz kommen kann.

In einem Interview mit dem Kölner "Express" beschrieb Geschäftsführer Christian Keller unlängst einen möglichen Neuzugang so: Man bräuchte in der Offensive "sicherlich einen Spieler, der im Idealfall als zweite Spitze und Zehner spielen kann". Das passt auf Waldschmidt wie die Faust aufs Auge. Zudem sein Leistungstief trotz zweifellos vorhandener Fähigkeiten - dies ist das Beuteschema der Kölner, die noch in der Situation sind, viele Spieler nur deshalb verpflichten zu können, weil sie eben ihr Limit nicht erreichen. Es sei denn, man greift, wie im Falle Benedict Hollerbach (22) in ein tieferes Regal. Hier können die Kölner mit ihrem Trainer und der Tatsache, dass dieser junge Spieler fördert wie wenig andere in der Liga, aufschlagen.