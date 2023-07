Waldschmidt über "Energielieferant" Baumgart: "Wäre am liebsten gleich losgelaufen"

Im Winter stand ein Wechsel zum VfB Stuttgart im Raum, im Sommer landete Luca Waldschmidt in Köln. Für den Schritt zum Effzeh gab es einen besonderen Grund.

Erst in der Endphase der zurückliegenden Saison war Luca Waldschmidt mit sich wieder einigermaßen im Reinen - auch wenn er in Wolfsburg unter Trainer Niko Kovac ab dem 26. Spieltag nicht über eine Jokerrolle hinauskam. "Noch in der Winterpause hätten wenige auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass ich noch mal so viele Spielanteile bekomme und auch noch Tore mache", sagt der 27-Jährige im Interview mit dem kicker (Donnerstagsausgabe).

Führwahr, denn in der Hinrunde stand er zwischen dem 5. und 7. Spieltag dreimal in der Wolfsburger Startelf, hätte sich festspielen können - und brachte kein Bein auf den Boden. Zweimal die kicker-Note 5,5 und eine 4,5 ließen ihn in Kovacs Gunst mächtig sinken.

Doch der Offensivmann biss im Training auf die Zähne und versuchte, sich anzubieten. "Hängenlassen gilt nicht. Und was hätte es mir denn gebracht? Das wäre dämlich gewesen. Damit hätte ich doch nur mir selbst geschadet", erklärt Waldschmidt seinen Ansatz in einer schwierigen Phase.

Aktiv sind viele Trainer. Die Frage ist immer: Motiviert dich das? Oder zieht es dich runter? Luca Waldschmidt

Eines dieser Katastrophenspiele aus der Hinrunde absolvierte Waldschmidt gegen den 1. FC Köln (2:4) - und nahm einige Beobachtungen mit, die ihm letztlich den Weg zum Geißbock-Klub ebneten. Neben einer "absolut intakten Mannschaft", in der "die Jungs alles gemeinsam reinwerfen", hat ihn vor allem der Mann an der Seitenlinie imponiert: Steffen Baumgart. "Er bringt sich auf eine sehr positive Art und Weise ein. Aktiv sind viele Trainer. Die Frage ist immer: Motiviert dich das? Oder zieht es dich runter? Der Eindruck ist, dass er seinen Spielern viel Positives mitgibt. Ich mag es, wenn von draußen was kommt", urteilt Waldschmidt.

Waldschmidt sieht sich "als gutes Puzzlestück"

Was dem siebenmaligen Nationalspieler auch an Baumgart gefällt, ist dessen Direktheit. "Mir ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der mir ein ehrliches Feedback gibt. Im Guten wie im Schlechten. Genau das brauche ich", sagt Waldschmidt.

In den entscheidenden Gesprächen vor dem einjährigen Leihgeschäft besprach er mit Baumgart auch seine Rolle im Kölner Team. "Wir haben uns darüber unterhalten, was sich der Klub vorstellt, wo ich mich sehe und meine Qualitäten einbringen kann. Ich glaube, da kann ich ein gutes Puzzlestück sein in dieser Mannschaft."

Und egal, wie es dann in Köln läuft, Motivationsprobleme wird er auch unter dem FC-Trainer kaum haben. "Baumgart ist ein Energielieferant, nach unseren Gesprächen wäre ich am liebsten gleich losgelaufen."

