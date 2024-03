Waldhofs Auswärtsschwäche: Müssen uns "schleunigst besser präsentieren"

Nach einem holprigen Start unter Neu-Trainer Marco Antwerpen kam Waldhof Mannheim zuletzt immer besser in Form. In Dortmund soll nun auch die Auswärtsschwäche ad acta gelegt werden.

An die Leistungen vor der Länderspielpause anknüpfen steht vor dem Gastspiel des Waldhof Mannheims bei der Zweitvertretung des BVB (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) ganz oben auf der Agenda. Nach einem holprigen Start unter Neu-Trainer Marco Antwerpen mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen griffen die Veränderungen des 52-Jähren zuletzt sichtbar und sorgten dafür, dass die Mannheimer erstmals in dieser Drittliga-Saison drei Spiele hintereinander ungeschlagen blieben (2 Siege, 1 Remis).

Antwerpen: "Je eher du über dem Strich springst, umso wichtiger ist es"

Auf die obligatorische Spekulation, ob die spielfreie Zeit angesichts der letzten Spiele nicht kontraproduktiv wäre, ließ sich der Trainer aber erst gar nicht ein: "Ich habe den Spielplan nicht gemacht. Irgendwann ist eben eine Länderspielpause und das ist vorgegeben." Wichtig war es nur, "dass du mit einem Sieg in die Pause gehst", dadurch herrschte beim Waldhof "eine gute Stimmung", ein "gutes Arbeiten" und "die Jungs sind erleichtert", außerdem konnte der Trainer seinen Spielern als Belohnung einen Tag mehr freigeben.

Der Formanstieg soll sich aber nun nach Ansicht des Coaches auch in der Tabelle widerspiegeln - insbesondere mit Blick auf die direkten Konkurrenten, die sich am Wochenende gegenseitig die Punkte wegnehmen oder bei einer Spitzenmannschaft gefordert sind. "Je eher du über den Strich springst, umso wichtiger ist es", prophezeite Antwerpen, denn "dann kannst du was verteidigen". So müssen seine Spieler aktuell noch etwas erreichen - ein "ganz entscheidender" Unterschied für den 52-Jährigen.

Doch bleibt der baldige Sprung aus der Abstiegszone nicht der einzige ganz entscheidende Faktor für den Mannheimer Schlussspurt. Als Letzter der Auswärtstabellen mit mickrigen zwei Siegen (acht Punkte) auf des Gegners Rasen müssen sich die Badener "schleunigst besser präsentieren und anders auftreten". Damit man erstmals seit Ende Januar, "wieder für drei Punkte in Frage kommt".

Fragezeichen hinter Boyd und Riedel

Damit der Trainer auch weiterhin keine Interesse an Rechenspielen, wie viele Punkte für einen Nicht-Abstieg benötigt werden ("Machen wir nicht"), haben kann. Denn aktuell zählt für den 52-Jährigen einzig, "das Spiel in Dortmund zu gewinnen, und drei Punkte zu holen".

Nicht mithelfen, bei dem Ziel "das beste noch herauszuholen und die Saison zu retten", können - zumindest in Dortmund - der verletzte Torhüter Jan-Christoph Bartels sowie der gelbgesperrte Malte Karbstein. Hinter dem Einsatz von Stürmer Terrence Boyd (Sprunggelenk) und Julian Riedel (Rücken) stehen ebenfalls Fragezeichen.

Besonders der Ausfall von Boyd, der seit seinem Winterwechsel vom Rivalen 1. FC Kaiserslautern mit fünf Scorerpunkten überzeugte, könnte schwer wiegen. Dennoch weiß Antwerpen, "damit muss du im Fußball leben", "dass auch mal Spieler ausfallen, die wichtig sind".