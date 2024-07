Waldhof will Fein fest verpflichten - trotz leichter Skepsis

Zuletzt hat sich der aktuell vereinslose Adrian Fein beim SV Waldhof Mannheim im Training und in einem ersten Testspiel angeboten - offenbar mit Erfolg. Der Mittelfeldspieler soll bald beim Drittligisten unterschreiben. Auch in Sachen Hauptsponsor gibt es Neuigkeiten.

Mit einem lockeren 16:0-Aufgalopp gegen Kreisligist SC Käfertal startete Waldhof Mannheim am Wochenende in die Testspiel-Saison, ab Montag steht nun knapp eine Woche Trainingslager in Österreich auf dem Programm. Mit dabei: der noch vertragslose Adrian Fein.

Dessen Status könnte sich allerdings schon bald ändern. Wie Marco Antwerpen in der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte, arbeitet der Drittliga-16. der Vorsaison an einem Arbeitspapier für den 25-Jährigen. "Wir kümmern uns darum, Fein verpflichten zu können", so der Mannheimer Cheftrainer. "Man hat gesehen, was für fußballerische Qualitäten er hat und möchten ihn fest in den Kader nehmen."

Diese Qualitäten waren auch beim Testspiel-Auftakt bereits in Ansätzen zu sehen. Fein, der schon seit einigen Tagen in Mannheim mittrainiert und sich für einen Vertrag bewirbt, stand im Gegensatz zu den meisten anderen Profis in beiden Spielhälften auf dem Rasen und eröffnete den Torreigen mit dem 1:0.

Wie steht es um Feins Fitnesszustand?

Zwischen die Wertschätzung von Feins Fähigkeiten mischt sich beim Waldhof aber auch Skepsis, was dessen Fitnesszustand betrifft. Daran kann er in den kommenden Tagen in Österreich nun arbeiten. Kapitän Marcel Seegert zumindest zeigt sich schon mal zufrieden mit den neuen Gesichtern im Team - nicht nur mit Fein.

"Unsere Neuen machen alle einen guten und positiven Eindruck", bilanziert der 30-Jährige. "Das ist wichtig, denn wir wollen eine gute Truppe und einen geilen Spirit beisammenhaben." Neun Neuzugänge sind bereits bestätigt, Fein, der sich zuletzt beim SC Verl nicht durchsetzen konnte, aber immerhin Erfahrung aus 52 Zweitliga-Spielen für Regensburg und Hamburg mitbringt, könnte zeitnah hinzukommen.

Galaria wird neuer Hauptsponsor

Parallel zu den Personalplanungen laufen auch auf den anderen Vereinsebenen die Vorbereitungen auf die am 2. August startende Drittliga-Saison: Mit der Warenhauskette Galeria ist ein neuer Hauptsponsor an Bord. Der Nachfolger von Crazy Buzzer wird künftig auf der Brust der Waldhof-Trikots präsent sein.

Bernd Beetz, Vereinspräsident und neuer Eigner von Galeria in Personalunion, erklärte dazu auf der Vereinswebsite: "Waldhof Mannheim ist mir seit langem eine Herzensangelegenheit. Nun ist mit Galeria ein weiteres wichtiges Thema hinzugekommen." Der Klub sei überzeugt, sich mit der langfristigen Kooperation "eine in den letzten Jahren nicht vorhandene Planungssicherheit" gesichert zu haben, ergänzte Waldhof-Geschäftsführerin Jennifer Schäfer. Details zur Laufzeit des Vertrags teilte der Verein nicht mit.