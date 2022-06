Waldhof: Vier Akteure mit unterschiedlichen Anforderungen gesucht

Beim SV Waldhof Mannheim ist parallel zur Vorbereitung auf dem Rasen auch die Kaderplanung in vollem Gange.

Für Sport-Geschäftsführer Tim Schork gibt es momentan viel zu tun. Die Ziele für die kommende Saison sind bei den Kurpfälzern schließlich hochgesteckt. Auch wenn der Kader schon klare Konturen hat, werden noch mindestens zwei Akteure gesucht, die bestenfalls zwei Anforderungen erfüllen: Zum einen benötigt der ehemalige Bundesligist noch Spieler, die unter die U-23-Regelung fallen. Auf der anderen Seite sollen Unterschiedspieler her, die die Qualität der Mannschaft weiter anheben. Außerdem sollen noch zwei Neue kommen, die durch Alter und Potenzial überzeugen.

Zuletzt vorstellen durften sich mit Malte Karbstein und Leon Schneider zwei Probespieler. Während der 24-jährige Karbstein in der abgelaufenen Saison bei Kickers Offenbach unter Vertrag stand und in der Defensive variabel einsetzbar ist, lief der 22-jährige Schneider bei den Würzburger Kickers 32-mal in der 3. Liga auf. Unter Vertrag steht er beim 1. FC Köln. Das Duo kann sich im Training zeigen und dürfte auch im Testspiel gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen am Samstag zum Einsatz kommen.

Michael Wentzel darf sich ein zweites Mal in Mannheim vorstellen. Der 20-jährige Innenverteidiger steht bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, kam dort in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz und war schon mal Gast im Training des SVW.

Rechtsverteidiger Dennis Waidner (21, zuletzt Würzburg) und Linksaußen Nico Granatowski (31, Magdeburg) haben sich derweil wieder aus der Quadratestadt verabschiedet. Ob sich beide Probespieler für ein festes Engagement empfehlen konnten, ist noch offen.