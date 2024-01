Waldhof verpflichtet Topscorer Goden vom FC Düren

Der SV Waldhof Mannheim verstärkt seine Offensive mit Kevin Goden, der in der Regionalliga in dieser Saison schon für Aufsehen gesorgt hat.

Goden wechselt vom 1. FC Düren aus der Regionalliga West in die 3. Liga zu Waldhof Mannheim. Beide Vereine haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart und auch über die Vertragsdauer schwieg sich der SVW in der Pressemitteilung über den Wechsel des Spielers aus.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Kevin für unser Angebot entschieden hat. Kevin ist ein Spieler, der in dieser Saison seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis gestellt hat und die meisten Tore in der Regionalliga West schießen konnte", freut sich Waldhofs Geschäftsführer Tim Schork über den Neuzugang und hebt seine Stärken heraus: "Er bringt eine hohe Geschwindigkeit mit in unser Spiel, welche unser Offensivspiel beleben wird."

Die Torjägerliste führt er gemeinsam mit Kölns Justin Diehl an. Beide haben in dieser Saison bereits zwölf Tore erzielt, wobei Goden dafür drei Spiele weniger (16) als das FC-Talent benötigt hat. Zudem stehen beim neuen Offensivspieler der Mannheimer noch sechs Vorlagen in der Bilanz.

Goden spielte schon Bundesliga

"Der SV Waldhof Mannheim und Tim Schork haben sich in den vergangenen Wochen wirklich sehr um mich bemüht, sodass mir die Entscheidung zum Wechsel nach Mannheim nicht schwer gefallen ist", wird Goden vom Klub zitiert. "Ich habe sehr viele Dinge über den Verein, die Mannschaft und die Stadt gehört und freue mich nun sehr, ein Teil des SV Waldhof Mannheim zu sein. Ebenso möchte ich mich beim 1. FC Düren für ein tolles Jahr bedanken, bei dem ich mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln konnte."

Der 24-Jährige war erst im Winter 2023 vom TSV 1860 München nach Düren gewechselt. Ausgebildet wurde Goden beim 1. FC Köln. Es folgten Stationen beim 1. FC Nürnberg und eine Leihe zu Eintracht Braunschweig. Beim Club durfte er sechs Mal in der Bundesliga ran.