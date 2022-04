Waldhof-Trainer Glöckner: "Jetzt wieder spielfreudiger Fußball"

Der SV Waldhof Mannheim empfängt zum Abschluss des 34. Spieltags in der 3. Liga die Freiburger U 23. Trotz Punktverlusten im Aufstiegsrennen sollen die Köpfe nicht hängen gelassen werden.

Zuletzt blieben die Mannheimer gegen Zwickau (1:1) und in Saarbrücken (0:0) sieglos. Wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze blieben liegen. Waldhof-Trainer Patrick Glöckner gibt sich in der Pressekonferenz aber weiterhin optimistisch: "Wir wollen jetzt wieder spielfreudigen Fußball anbieten und entsprechend am Montag damit wieder anfangen."

Mit einem Sieg würde Waldhof auf den fünften Tabellenplatz springen mit dann allerdings immer noch acht Punkten Rückstand auf die drittplatzierten Braunschweiger (die ein Spiel mehr absolviert haben).

Mit der Freiburger U 23 wartet eine lauf- und spielstarke Mannschaft. "Die Zweikampfführung wird entscheidend sein, dass wir uns die Bälle holen", erklärt Glöckner seinen Matchplan und fordert von seiner Mannschaft "ein bisschen sauberer im Passspiel" zu sein und zu versuchen, den Spielrhythmus zu bestimmen.

"Wir können immer noch oben mitspielen"

"Es ist immer eine blöde Situation, wenn vielleicht gesteckte Ziele davonschwimmen", bestätigte der Trainer die etwas hängenden Köpfe nach dem zweiten Unentschieden in Folge und gibt zu, dass besonders das Zwickau-Spiel noch wehtue.

Trotzdem blickt Glöckner zufrieden auf die bisherige Saison zurück: "Aber Fakt ist, es ist fünf Spieltage vor Ende, und wir können immer noch oben mitspielen. Das ist eine herausragende Leistung der Mannschaft." Gleichzeitig erinnert der Coach auch daran, wie wichtig es sei, "bis zum Ende die bestmögliche Leistung" zu zeigen.

Im Heimspiel gegen SC Freiburg II sollte der bestmöglichen Leistung nichts im Wege stehen - Glöckner kann auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.