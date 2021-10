Waldhof-Spiel bei 1860 findet Ende November statt

Das jüngst abgesagte Drittliga-Spiel zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim wird Ende November nachgeholt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partie des 12. Spieltags neu angesetzt. Neuer Termin ist der 30. November. Anpfiff an diesem Dienstagabend ist um 19 Uhr.



Die Mannheimer haben vor dem Nachholspiel einen Tag länger Pause. Sie spielen zuvor am Freitagabend (26. November) in Duisburg. Die Löwen treten am Samstag (27. November) in Hannover gegen den TSV Havelse an. Dafür müssen sie unter der Woche dann nicht mehr reisen. Der darauffolgende 18. Spieltag Anfang Dezember ist noch nicht zeitgenau terminiert.

Zum Spielplan

Die für vergangenen Samstag angesetzte Partie war abgesagt worden, weil beim SV Waldhof im Rahmen der PCR-Testungen mehrere positive Befunde auf COVID-19 in der Mannschaft aufgetreten waren. Das zuständige Gesundheitsamt hatte eine Quarantäne für die betroffenen Personen sowie weitere Spieler, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, verhängt. Aufgrund der Teamquarantäne hatten dem SV Waldhof weniger als einsatzberechtigte 16 Spieler zur Verfügung gestanden.