Waldhof: Neidharts Ärger über Lebeaus Frankreich-Trips

In Essen musste Waldhof Mannheim wieder auf Adrien Lebeau verzichten. Die ständigen Arztbesuche in der französischen Heimat ärgern Coach Christian Neidhart. Ob Lebeau den Mannheimern über den Sommer hinaus erhalten bleibt, ist derweil weiterhin unklar.

Adrien Lebeau kann das Offensivspiel von Waldhof Mannheim merkbar beleben. Dies hat der 23-Jährige seit seiner Ankunft in der Kurpfalz 2021 bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Einen noch besseren Lebeau verhinderte bisher hauptsächlich das beim Franzosen ausgeprägte Verletzungspech.

Der gebürtige Metzer kommt deshalb nach 32 Spieltagen erst auf 14 Einsätze (je drei Tore und Vorlagen, kicker-Notenschnitt: 3,13). Auch beim 3:0-Sieg in Essen fehlte Lebeau mal wieder wegen muskulären Problemen.

Verlängerungsklausel greift wahrscheinlich nicht

Zur Behandlung weilte der Franzose laut dem "Mannheimer Morgen" wie so oft in der französischen Heimat. Eine Tatsache, die Trainer Christian Neidhart überhaupt nicht gefiel. "Das mit Adri ist eine Story, die irgendwie nicht endet. Er war die Woche zu Behandlungen in Frankreich. Das geht mir ehrlicherweise ein bisschen auf die Nerven, weil er ständig nach Frankreich fährt", wurde ein verärgerter Neidhart im "Mannheimer Morgen" zitiert.

Neidhart versteht seinen Schützling zwar in gewissen Zügen, stellte aber ebenfalls klar: "Es ist wichtig, dass er Vertrauen zu den Ärzten dort hat, aber wir haben auch gute Leute vor Ort." Das Verletzungspech könnte höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen, dass bei Lebeau die Klausel einer automatischen Vertragsverlängerung nicht greifen wird. 20 Einsätze sind dafür nötig. In jedem der ausbleibenden Partien müsste Lebeau zum Einsatz kommen - was bei seinem Verletzungspech als nicht gerade wahrscheinlich erscheint.

Unabhängig dessen möchten die Mannheimer den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem technisch starken Spieler möglichst um zwei Jahre verlängern. Gespräche mit Lebeaus Berater sollen bereits geführt worden sein. Das erste Angebot soll Lebeau aber abgelehnt haben.