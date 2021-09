Waldhof: Mit dem Derbysieg in die Spitzengruppe?

Vor dem Derby ist die Ausgangslage ganz unterschiedlich. Während in Kaiserslautern mal wieder der Haussegen schief hängt, zeigt der Trend beim SV Waldhof Mannheim klar nach oben. Der lang ersehnte Dreier auf dem Betzenberg soll folgen.

Unmittelbar nach dem 3:0-Erfolg gegen Türkgücü München am vergangenen Samstag schworen die Fans im Carl-Benz-Stadion die Spieler in den blau-schwarzen Trikots auf das in ihren Augen wichtigste Match des Jahres ein. Mit "Auswärtssieg"-Sprechgesängen wurde der Wunsch für das Duell beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr, LIVE bei kicker) verbalisiert.



Es gilt Revanche zu nehmen für das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams im vergangenen Februar. Lautern, damals tief im Tabellenkeller steckend, gewann mit 2:0, nachdem die drei vorherigen Aufeinandertreffern seit 2019 alle 1:1 endeten. Davor gab es mehr als zwei Jahrzehnte keine Duelle der beiden in der Liga. Dementsprechend lange liegt der letzte Erfolg des Waldhof zurück. 1996 gewann man in der 2. Liga letztmals mit 2:0. Doch am Ende der Saison stieg der FCK auf - wurde im Jahr darauf bekanntlich deutscher Meister - und Mannheim ab. Zwischenzeitlich trennten beide Vereine vier Spielklassen.



"Es wird darauf ankommen, dass wir die Partie zu elft beenden"

"Wir wissen, worum es geht", macht Kapitän Marcel Seegert deutlich. Der gebürtige Mannheimer kennt die Befindlichkeiten der Fans genau, will sich aber wie Coach Glöckner nicht allein davon leiten lassen. Um die Balance zwischen emotionaler Derby-Atmosphäre und Gelassenheit in kritischen Phasen zu finden, konzentrieren sich Team und Trainer auf die sportlichen Aufgaben. "Wir wollen genau so gierig und zweikampfstark wie in den vergangenen Wochen auftreten", erklärt Glöckner, der weiß, dass es in erster Linie auch darauf ankommt, die Emotionen im Griff zu behalten: "Es wird darauf ankommen, dass wir die Partie zu elft beenden."



Mit dem Rückendwind von neun Punkten aus den vergangenen vier Spielen soll nun der Betzenberg gestürmt werden. Nicht nur der Derbysieg würde den Anhängern ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern, der SVW würde seine Ansprüche im Aufstiegsrennen untermauern und zur Spitzengruppe der Liga aufschließen. Personell kann Glöckner nahezu aus dem Vollen schöpfen, keiner der Stammkräfte fällt aus. Auf dem Papier stehen die Vorzeichen also bestens, dass die 25 Jahre währende Durststrecke ein Ende nimmt. Doch Derbys orientieren sich nun mal selten an nüchternen Fakten...