Waldhof Mannheim holt U-21-Nationalspieler Rexhepi vom HSV

Waldhof Mannheim hält das Tempo auf dem Transfermarkt hoch: Wie der Tabellen-16. der Vorsaison am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Arlind Rexhepi von der Zweitvertretung des Hamburger SV an den Alsenweg.

Um in der Saison 2024/25 nicht wieder bis zuletzt um den Klassenerhalt bangen zu müssen, machen die Mannheim in diesem Sommer Druck auf dem Transfermarkt. Mit Janne Sietan (Abwehr, SV Babelsberg 03), Niklas Hoffmann (Abwehr, SV Horn), Seyhan Yigit (Abwehr, 1. FC Nürnberg II), Sascha Voelcke (Abwehr, Rot-Weiss Essen), Nicklas Shipnoski (Mittelfeld, Arminia Bielefeld) und Maximilian Thalhammer (Mittelfeld, VfL Osnabrück) standen bereits sechs Neuzugänge fest.

Am Freitag kam mit Arlind Rexhepi ein siebter hinzu. Der variabel einsetzbare Offensivspieler kommt von der Zweitvertretung des Hamburger SV und bringt trotz seiner erst 20 Jahre bereits ordentlich Erfahrung mit in die Kurpfalz. 77 Einsätze in der Regionalliga Nord und 35 Scorerpunkte stehen für Rexhepi zu Buche.

"Arlind ist für sein Alter schon sehr weit. Mit fast 80 Einsätzen in der Regionalliga weiß Arlind, worauf es im Profibereich ankommt", ist Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SV Waldhof Mannheim 07, überzeugt: "Er ist ein vielseitiger Spieler, den wir uns auf verschiedenen Positionen in unserem Spiel vorstellen können."

Loviso: "Diese Spieler sind stets begehrt"

Der Deutsch-Albaner ist aktueller U-21-Nationalspieler Albaniens (sieben Länderspiele, ein Tor) - und erfüllt zudem die U-23-Regelung der 3. Liga. Ein Vorzug, den Loviso nicht unter den Tisch kehren wollte: "Spieler, die in der 3. Liga die U-23-Regelung erfüllen, sind stets begehrt. Auf einen Spieler mit viel Entwicklungspotenzial und bereits so vielen Einsätzen und Scorerpunkten trifft dies umso mehr zu. Dementsprechend sind wir sehr glücklich, dass wir Arlind für uns gewinnen konnten."

Die Regelung besagt, dass pro Verein stets mindestens vier Spieler im Spieltagskader stehen müssen, die zu Saisonbeginn das 23. Lebensjahr nicht vollendet haben und für den DFB spielberechtigt sind.

Rexhepi, der 2016 in die Jugend des HSV wechselte, freut sich auf die neue Aufgabe in Mannheim: "Es ist der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich viel Tatendrang in diesem Verein gespürt, was gut zu mir als Spieler passt. Ich möchte einfach auf den Platz gehen und Fußball spielen."