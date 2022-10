Waldhof: Hält die makellose Heimbilanz im Pokal gegen den Club?

Der Unterschied zwischen Mannheims Heim- und Auswärtsbilanz könnte kein größerer sein. Nun reist der 1. FC Nürnberg ins Carl-Benz-Stadion und will die perfekte Heimserie des SV Waldhof stoppen.

Will mit seiner Mannschaft ins Pokal-Achtelfinale: Waldhof-Kapitän Marcel Seegert. IMAGO/Eibner

Der SV Waldhof Mannheim kämpft aktuell mit inkonstanten Leistungen im Ligabetrieb. Mit 19 Punkten aus zwölf Spielen belegt die Elf von Trainer Christian Neidhart den achten Tabellenplatz. Was besonders auffällt: In der Heimtabelle belegt der SVW mit 18 Punkten aus sechs Heimspielen einen makellosen ersten Tabellenplatz. Die Auswärtstabelle zeigt den maximalen Kontrast: Dort belegt Mannheim mit nur einem Punkt in der Ferne den letzten Tabellenplatz, jüngstes Beispiel ist die 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg II.

Kein echter Favorit

Jetzt kommt im Rahmen der zweiten DFB-Pokal-Runde der 1. FC Nürnberg zu den Blau-Schwarzen. Obwohl mit dem Club ein Zweitligist zu Gast sein wird, ist ein Favorit sehr schwer auszumachen. Die Mittelfranken rangieren im Moment auf dem 14. Tabellenplatz des deutschen Unterhauses und konnten mit ihrem neuen Coach Markus Weinzierl zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf landen (1:0), durch den der neunmalige Deutsche Meister die Abstiegszone vorerst ein kleines Stück hinter sich gelassen hat.

Wir haben in den zwei, drei zurückliegenden Jahren schon einige tolle Pokalfights abgeliefert. Marcel Seegert

Der Kapitän der "Buwe", Marcel Seegert, gibt sich vor dem Duell gegen den Zweitligisten kämpferisch: "Mit der vollen Ausbeute haben wir unter Beweis gestellt, dass wir eine Heimmacht sind. Unsere gute Heimbilanz ist von Vorteil. Zumal wir in den zwei, drei zurückliegenden Jahren schon einige tolle Pokalfights abgeliefert haben."

Auch die Nürnberger werden Mannheims Heimstärke registriert haben. Aber von einer solchen ließen sie sich schon in Düsseldorf nicht beeindrucken, als sie der Fortuna in ihrem eigenen Stadion erstmals seit dem Dienstantritt Daniel Thiounes eine Niederlage beibrachten. Ob der Club die perfekte Heimserie der Elf rund um Seegert beenden kann, zeigt sich am Dienstagabend, wenn der Ball ab 18 Uhr (LIVE! bei kicker) im Carl-Benz-Stadion rollt.