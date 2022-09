Waldhof hält Anschluss an Spitzenränge: "Es ist uns wieder gelungen"

Mannheim setzt seine Serie vor dem Heimpublikum fort. Gegen Bayreuth dreht der SV Waldhof einen Rückstand - mal wieder. Für grenzenlose Euphorie sorgt der Sieg aber nicht.

Hat in dieser Saison im Carl-Benz-Stadion noch nicht verloren: Waldhof Mannheim. IMAGO/foto2press

Waldhof Mannheim bleibt vor eigenem Publikum weiter ungeschlagen. Wunschlos glücklich waren nach dem 2:1-Erfolg über die SpVgg Bayreuth aber weder die Spieler noch die Zuschauer. Trainer Christian Christian Neidhart betonte im Anschluss das Positive: "Es ist uns wieder gelungen, das Spiel zu drehen." Vier Minuten vor Spielende gelang per Brechstange noch der Siegtreffer durch Pascal Sohm, der gemeinsam mit Daniel Keita-Ruel kurz zuvor eingewechselt worden war - ein Beleg für die Qualität im Kader der Mannheimer.

Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit deutlicher in unsere Richtung bringen. Christian Neidhart

Der Stimmungsdrücker: Um ein Spiel zu drehen, muss man zunächst einmal in Rückstand geraten. Beim 0:1 durch Alexander Nollenberger hatte der Aufsteiger mit dem ersten Schuss aufs Tor genau jene Effizienz gezeigt, die sich Neidhart von seinem Team gewünscht hätte. Dem gelang durch Dominik Martinovic zwar prompt der Ausgleich (17.), mehr aber nicht, trotz einiger guter Kombinationen. "Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit deutlicher in unsere Richtung bringen", sagte Neidhart.

Der Siegtreffer durch Pascal Sohm fiel nach einer Ecke von Marc Schnatterer. Beide waren zuvor eingewechselt worden. Es war bereits das siebte Standardtor dieser Saison (von zwölf Treffern insgesamt). Waldhof hat dort offenbar eine neue Stärke ausfindig gemacht.