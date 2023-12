Waldhof-Coach Rehm: "Wir sind dazu verdammt zu gewinnen"

Spät und unglücklich gab der SV Waldhof Mannheim am Wochenende noch den Sieg aus der Hand. Gegen Sandhausen soll die Sieglosserie nun endlich gebrochen werden. Doch bei Waldhof läuft es nicht nur sportlich nicht rund, auch abseits des Platzes gibt es Unruhe.

Das 1:1 gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Wochenende war ein denkbar bitteres Spiel aus Mannheimer Sicht. In der Nachspielzeit kassierte Waldhof noch den Ausgleich und verpasste es, die Sieglosserie zu beenden. "Ich habe den Jungs gesagt, sie müssen die Leistung über 90 Minuten abliefern. Ich hätte vielleicht 95 Minuten sagen sollen", analysierte SVW-Coach Rüdiger Rehm.

Pech gegen Ingolstadt

Der späte Ausgleich am vergangenen Wochenende musste "erstmal verdaut werden." Zudem hatte Waldhof noch Pech, als Bentley Baxter Bahn bei der letzten Aktion der Partie gegen die Schanzer nur die Latte traf. "Bei uns ist die Unterkante der Latte bisschen anders gebogen als woanders", kommentierte Rehm das fehlende Quäntchen Glück seines Teams. Nichtsdestotrotz blickt Rehm auf ein ordentliches Spiel seiner Mannschaft zurück.

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nach der 1:4-Pokalniederlage erneut die Fahrt zum SV Sandhausen an. "Wir sind dazu verdammt zu gewinnen. Wir hätten in den letzten Wochen schon mal gewinnen müssen", gestand Rehm den Endspielcharakter dieses Spiels ein. Mit 14 Zählern rangiert Mannheim auf dem drittletzten Platz und ist zudem das schlechteste Auswärtsteam der Liga. Rehm beschwört angesichts der kritischen Lage den Teamgeist: "Wir wollen uns nicht gegenseitig zerfleischen" und warnt vor dem kommenden Gegner: "Sandhausen ist effektiver als seine Gegner."

Arase und Bahn gesperrt

Der SV Sandhausen ist zuletzt wieder erstarkt und hat seine letzten sieben Ligaspiele nicht verloren. Beim Duell mit dem Tabellenfünften muss Rehm auf zwei wichtige Spieler verzichten. Topscorer Kelvin Arase und auch Bentley Baxter Bahn fehlen gelbgesperrt. Da Tim Sechelmann und Malte Karbstein aber wieder zurück im Training sind, kann der Waldhof-Coach ansonsten aus dem Vollen schöpfen.

Geschäftsführer entlassen

Derweil ist bei Mannheim nicht nur die sportliche Situation angespannt. Der Vertrag von Geschäftsführer Markus Kompp wurde vorzeitig aufgelöst. Das gab der Aufsichtsrat am Montagabend bekannt. "Wir haben das hingenommen, konzentrieren uns aber auf das Sportliche", legte Rehm umgehend den Fokus auf die anstehende Aufgabe.