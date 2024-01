Waldhof bindet Karbstein - Rehm setzt wohl auf Boyd und Goden

Frisch aus dem Trainingslager zurückgekehrt, hat Waldhof Mannheim den Vertrag mit Abwehrstütze Malte Karbstein verlängert. Die Aufstellung im Test gegen Baku lässt erahnen, wie Rüdiger Rehm gegen Lübeck spielen lassen will.

Der SV Waldhof Mannheim hat am Sonntag sein Trainingslager in der Türkei beendet. Einen Tag zuvor besiegte die Rehm-Elf in einem Testspiel den aserbaidschanischen Erstligisten Neftcti Baku durch Tore von Neuzugang Kevin Goden sowie Bentley Baxter Bahn und Charles-Jesaja Herrmann mit 3:0. Auch Neuzugang Terrence Boyd stand in der Startelf gegen ein Team, das Trainer Rüdiger Rehm leistungsmäßig zwischen der 2. und 3. Liga in Deutschland einstuft.

Nach seiner Genesung von einem Infekt stand Lucien Hawryluk wieder im Kasten des SVW. "Wenn er sich im Laufe der Woche nicht irgendetwas zuzieht, wird er am Samstag in Lübeck im Tor stehen. Er hat mit dem Spiel gegen Baku jetzt dreimal zu null (inklusive der Partien gegen Aue, 3:0, und 1860 München, 1:0, vor der Winterpause, d. Red.) gespielt und ist in einer super Verfassung", sagte Rehm.

Die Aufstellung gegen Baku lässt erahnen, wie Waldhof in Lübeck auflaufen wird. Boyd ersetzte in der Sturmspitze Kennedy Okpala, Goden kam für Jalen Hawkins in die Mannschaft. Kapitän Marcel Seegert musste wegen eines Infekts passen, dürfte aber bis Samstag wieder fit und in der Innenverteidigung gesetzt sein. Wie auch der im Sommer 2022 aus Offenbach gekommene Malte Karbstein, der am Montag seinen Vertrag in der Quadratestadt verlängerte. Seit dem 10. Spieltag gehörte Karbstein fast immer der Startformation von Rehm an und erzielte auch zwei Tore für Waldhof (gegen Dortmund und Aue; insgesamt kicker-Notenschnitt 3,45).

Herrmann macht auf sich aufmerksam

Der Trainer betonte unterdessen nach einer intensiven Trainingswoche: "Auch die Spieler, die nicht von Anfang an gespielt haben, haben auf sich aufmerksam gemacht." So habe Samuel Abifade in einem Trainingsspiel zwei Treffer erzielt, Hawkins indes schöne Vorlagen gegeben. Mit seinen drei Treffern in den Testspielen gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg II und Baku machte auch Herrmann auf sich aufmerksam. Etwas in den Hintergrund rückte da Pascal Sohm, der vor der Winterpause seinen Platz in der Startelf an Okpala verloren hatte.

Die Trainingswoche in der Türkei nutzte Rehm vor allem, um mit seinen Spielern zu sprechen. Daher habe er auch nicht mit möglichen weiteren Neuzugängen in Kontakt gestanden. Baustellen gibt es aber durchaus im Mittelfeld und in der Abwehr. Keinen Kontakt habe Rehm auch zu den abwanderungswilligen Berkan Taz und Angelo Gattermayer gehabt, die nicht mit in die Türkei geflogen waren.