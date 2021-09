Waldhof bereit fürs Derby - Völlig verrücktes Ende in Verl

Mit einem Sieben-Tore-Spektakel haben Saarbrücken und Wiesbaden den 7. Spieltag in der 3. Liga am Freitagabend eröffnet. Ähnlich spektakulär kam der Samstagnachmittag daher. Am Abend duellieren sich Magdeburg und Kaiserslautern.

Saarbrückener Aufholjagd gegen Wiesbaden ohne Belohnung

Zwei Siege, zwei Unentschieden: Der 1. FC Saarbrücken war vier Spiele ungeschlagen. Die Serie endete am Freitagabend in einer denkwürdigen Partie. 0:4 lag der FCS nach 45 Minuten zurück, startete eine Aufholjagd, musste sich dem SV Wehen Wiesbaden aber 3:4 geschlagen geben.

Würzburg bleibt weiter ohne Sieg

Am Samstagnachmittag drückte der MSV Duisburg die Würzburger Kickers, die weiter sieglos bleiben, mit einem 2:0 vor heimischem Publikum noch tiefer in den Keller. Steurer brachte die Zebras früh auf Kurs, Sekunden vor der Pause erzielte Frey das vorentscheidende zweite Tor, von dem sich die Unterfranken nicht mehr erholen sollten.

Mölders trifft nur die Latte

Zur gleichen Zeit verpasste 1860 München einen Befreiungsschlag und kam zu Hause nicht über ein 1:1 gegen den SV Meppen hinaus. Die Gäste gingen durch Guder nach 18 Minuten sogar in Führung, ehe Bär noch vor der Pause egalisierte. Direkt nach Wiederanpfiff klatschte ein Mölders-Schuss an den Querbalken. Anschließend versuchten die Löwen vergeblich, noch irgendwie den dritten Saisonsieg einzutüten. Stattdessen war es 1860-Keeper Hiller, der in den Schlussminuten Schlimmeres verhinderte.

Mannheim schlägt Türkgücü souverän

In Mannheim feierte der Waldhof einen überzeugenden 3:0-Heimsieg über Türkgücü München und scheint bereit für das näherrückende Derby gegen den FCK. Vor der Pause blieben die Angriffsbemühungen noch erfolglos, ehe Martinovic nach 68 Minuten den Bann brach. Kurz darauf legte er mustergültig für Boyamba auf, bei Lebeaus Schlusspunkt in der Nachspielzeit half auch Türkgücü-Keeper Vollath mit.

Viktoria behauptet die Tabellenführung

Im vierten Spiel am Samstagnachmittag fielen mit Abstand die meisten Tore: Beim 3:3 zwischen Verl und Aufsteiger Viktoria Berlin ging es hin und her. Nach einem früh verschossenen Elfmeter (Küc, 5.) musste der Hauptstadtklub gar mit einem 0:1 in die Pause, weil Putaro zustach. Mit dem Seitenwechsel drehte die Viktoria durch Cigerci und Jopek allerdings das Spiel, um es durch ein Eigentor von Kapp und den Treffer von Verls Steinwender wieder aus der Hand zu geben. Als dann kurz vor Schluss auch noch Becker vom Platz flog, sah Berlin wie der sichere Verlierer aus, doch Cigerci hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit das letzte Wort.

Drei Pleiten und 0:6 Tore: Jetzt spielt der FCK in Magdeburg

Parallel zum Spiel an der Wedau stehen sich auch Waldhof Mannheim und Türkgücü München sowie Verl und Viktoria Berlin am Nachmittag gegenüber. Am Abend (18 Uhr) empfängt dann der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel haben bislang drei Auswärtsspiele bestritten. Ihre Bilanz: drei Niederlagen und 0:6 Tore. "Wir kriegen nicht alle elf Spieler sofort auf den Platz", klagt Trainer Marco Antwerpen. Die Partie in Magdeburg könnte schon wegweisenden Charakter für den FCK haben.

Havelses siebter Anlauf - BVB II vorerst ohne Tigges

Noch ist der TSV Havelse nicht in der 3. Liga angekommen. Nach den ersten sechs Spielen steht der Neuling noch ohne Punkt da. Ob es beim siebten Anlauf Zählbarem klappt? Am Sonntag (14 Uhr) heißt der Gegner Borussia Dortmund II. Die Reserve des BVB hat bereits elf Punkte auf dem Konto, muss nun aber auf Steffen Tigges verzichten. Der Angreifer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. "Das ist wohl etwas Längerfristiges", sagt Trainer Enrico Maaßen.

Aufstrebende Osnabrücker treffen auf Viktoria Köln

Der VfL Osnabrück kommt mehr und mehr in Fahrt. Nach holprigen ersten Saisonwochen haben die Niedersachsen zuletzt eine kleine Serie gestartet (2/1/0). Diese steht am Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln auf dem Prüfstand. Die Rheinländer haben zuletzt mit 3:1 gegen Freiburg II gewonnen und damit ihren Negativtrend von vier Pflichtspielniederlagen mit jeweils drei Gegentoren hinter sich gelassen.