Waldhof: Antwerpen enttäuscht von schwacher Leistung im Derby

Nach der leidenschaftslosen Vorstellung gegen Saarbrücken wartet der Waldhof weiter auf den ersten Dreier unter dem neuen Coach. Der richtet einen eindringlichen Appell an seine Mannschaft.

Drei Spiele unter dem neuen Trainer, immer noch nur einen Zähler geholt. Der Trainerwechsel in Mannheim hat bisher keine Früchte getragen. Bei der Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken agierte die Mannschaft von Neu-Trainer Marco Antwerpen besonders im ersten Durchgang leidenschaftslos. Das sah auch der Trainer nach dem Spiel so: "Im eigenen Stadion im Derby vor den eigenen Zuschauern darfst du dich nicht so präsentieren. Es gibt ja Gründe, warum man in dieser Tabellensituation steckt."

So verharrt der Waldhof auf einem direkten Abstiegsplatz. Da von den direkten Konkurrenten nur der MSV Duisburg gewann, bleibt der Ein-Punkt-Rückstand auf das rettende Ufer bestehen. Antwerpen sprach zu Wochenbeginn im Mannheimer Morgen dennoch von der "schwierigsten Situation" seiner bisherigen Trainerkarriere. Dabei hat der 52-Jährige in seiner Laufbahn als Coach schon einige komplexe Aufgaben meistern müssen. Den Mannheimer Rivalen Kaiserslautern rettete er 2021 vor dem Absturz in die Viertklassigkeit. Der FCK hatte zwischenzeitlich sogar bereits bis zu sieben Zähler Differenz auf einen Nichtabstiegsplatz gehabt.

"Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht haben.“ Antwerpen über den Auftritt gegen Saarbrücken

Beim Waldhof bleiben Antwerpen noch 12 Spiele, um genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dafür muss seine Truppe aber ein ganz anderes Gesicht zeigen als beim teilweise blutleeren Auftritt gegen den FCS: "Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht haben.“ Ein Satz, der tief blicken lässt. Vor dem 0:1 hatte Saarbrückens Kerber zu viel Platz und köpfte ein, das 0:2 fing sich der SVW nach einer Ecke.

Bereits vor dem Duell hatte der neue Trainer mehr Konzentration und "eine andere Art und Weise, wie wir Fußball spielen" gefordert. Die Reaktion blieb aus. Und somit auch die "händeringend" benötigten drei Zähler, von denen Antwerpen im Vorfeld ebenfalls gesprochen hatte. Die wollen die Mannheimer nun unbedingt am kommenden Spieltag gegen das abgeschlagene Schlusslicht Freiburg II holen. Obwohl der Sport-Club erst 13 Zähler gesammelt hat, wird auch diese Aufgabe nicht leicht: Durch den emotionalen Last-Minute-Sieg am vergangenen Freitag beim FC Ingolstadt nach 15 sieglosen Partien am Stück haben auch die Breisgauer wieder neuen Mut geschöpft.