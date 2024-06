Waldau statt Waldhof: Lockl geht nach Stuttgart

Die Stuttgarter Kickers haben Per Lockl vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach II in die Kurpfalz und kam im SVW-Dress auf 16 Drittliga-Partien. Stuttgarts Sportdirektor Marc Stein erklärt in einer Meldung, wie sein Verein mit dem Neuzugang plant: "Per ist ein junger Spieler, aber dennoch top ausgebildet. Wir erhoffen uns, dass wir im Spiel mit dem Ball im Zentrum durch ihn mehr Optionen bekommen und er seine fußballerischen Qualitäten bei uns voll entfalten kann."