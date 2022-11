Walbrecht bringt die Wende: Hannover II deklassiert St. Pauli II

Den 17. Spieltag der Regionalliga Nord eröffneten am Freitag die beiden Zweitliga-Reserven des FC St. Pauli und von Hannover 96. Nach wilder Anfangsphase kamen die favorisierten 96-Talente richtig auf Touren und verschärften St. Paulis Sorgen im Tabellenkeller.

Unten gegen Oben - unter diesem Motto stand das einzige Freitagsspiel des 17. Spieltags der Regionalliga Nord. In das Duell zweier Zweitliga-Reserven ging Hannover 96 beim FC St. Pauli als klarer Favorit. Das erste Tor machte aber der braun-weiße Underdog: In der 3. Minute wurde Stuhlmacher im 96-Strafraum gefoult, Imsak verwandelte den Foulelfmeter eiskalt. Doch nicht einmal 180 Sekunden später antwortete Walbrecht per Kopf, 1:1. Dann tat sich erstmal lange Zeit nichts auf der Anzeigetafel, ehe Moustier mit einem abgefälschten Flachschuss kurz vor der Pause die Gäste erstmals in Führung brachte (40.). Endgültig auf die Siegerstraße bogen die Gäste in der 65. Minute. Gindorf drang von rechts in den Strafraum ein, scheiterte beim ersten Schuss noch an Torwart Smarsch, doch der zweite Versuch saß. Das 4:1 bereitete Gindorf sehenswert vor, er lupfte den Ball in den Lauf von Oppie, der im Strafraum per Direktabnahme vollstreckte (81.). Beim Schlusspunkt zum 5:1 war Gindorf wieder selbst das letzte Glied der Offensivkette, im Strafraum spitzelte er in Minute 87 eine flache Hereingabe über die Linie. Damit wurde 96 seiner Favoritenrolle vollauf gerecht, wenngleich es nach drei Minuten gar nicht danach ausgesehen hatte.

Flensburg: Erstes Spiel nach dem Rückschlag

Am Samstag treffen sich zwei Verfolger im direkten Duell. Nach derzeitiger Lage ist der SSV Jeddeloh II die einzig verbliebene Hoffnung auf Spannung in der Liga, denn die Männer vom Küstenkanal stehen als Tabellenzweiter "nur" sechs Punkte hinter Spitzenreiter VfB Lübeck, während der Rest der Liga schon einen zweistelligen Rückstand auf den ehemaligen Zweitligisten aufweist. Jeddelohs Gegner heißt am kommenden Spieltag auswärts SC Weiche Flensburg 08, der nach Siegen gegen den VfB und SV Drochtersen/Assel schon auf einem guten Weg schien, ehe die Weiche-Elf zuletzt bei Abstiegskandidat TSV Havelse strauchelte (0:2).

Vielleicht gelingt Havelse am Samstag bereits die nächste faustdicke Überraschung. Der Drittligaabsteiger fährt nämlich zum VfB Lübeck, der unter der Woche in Lohne gewann. Vielleicht wird der Kräfteverschleiß für den VfB zum Problem, denn Innenverteidiger Jannik Löhden stellte kürzlich fest: "Es ist in jeder Saison so: Richtung Oktober, November werden die Plätze tiefer, das kostet viele Körner." In Havelse hatte der Sieg gegen Flensburg positive Auswirkungen auf den Kopf: "Ich bin seit vier Jahren hier im Verein, und wir werden den Klassenerhalt schaffen", sagte Trainer Sami Ferchichi voller Überzeugung. Ferchichi, der Ende September den erfolglosen Philipp Gasde abgelöst hatte, genießt zumindest bis Saisonende das Vertrauen der Verantwortlichen und hat einen Wandel bei seinem Team festgestellt: "Wir kommen zwar aus der 3. Liga, aber wir müssen um den Klassenerhalt kämpfen. Das haben die Jungs jetzt verinnerlicht."

Bei aktuell neun Punkten Rückstand auf den womöglich rettenden 16. Platz und zehn auf den ganz sicher rettenden 13. Platz - die Anzahl der Drittligaabsteiger bestimmt, ob es in der Regionalliga Nord bei drei Absteigern bleibt, oder ob es doch bis maximal sechs werden - wird der Klassenerhalt für die Kickers Emden noch ein hartes Stück Arbeit. Immerhin hat die Elf von Stefan Emmerling unter der Woche dem VfV 06 Hildesheim ein 0:0 abgetrotzt, was schon deswegen bemerkenswert ist, da Emden mit 50 Gegentreffern die Schießbude der Liga stellt. Beim seit sieben Spielen sieglosen Tabellensechzehnten Atlas Delmenhorst soll der Rückstand auf die Nichtabstiegszone verkürzt werden. Verzichten muss der BSV im Düsternortstadion auf Milad Faqiryar, der gegen den VfV 06 in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Die erfolgreiche Viererkette vom Dienstag muss Emmerling somit bereits wieder umbauen. Immerhin ist Sechser Nick Köster dabei, der bei vier Gelben Karten steht und gegen Hildesheim darum bemüht war, sich nicht ausgerechnet für das Spiel gegen Ex-Klub Delmenhorst eine Sperre einzuhandeln. Das wäre für Köster ein harter Schlag gewesen, denn der 31-Jährige hat beim SV Atlas schließlich fünf Jahre lang gespielt und war bis zum Sommer sogar Kapitän, ehe er ausgerechnet zu den in Delmenhorst ungeliebten Ostfriesen ging. "Ich brauche kein Bungee-Jumping und muss nicht aus dem Flugzeug springen. Mir gibt es eben einen Kick, wenn ich zum Erzrivalen wechsle", scherzt Köster, der den in dieser Saison bisher arg gebeutelten Emder Fans den Derbysieg schenken will.

Mit Abstiegssorgen muss sich trotz Platz neun Eintracht Norderstedt herumschlagen, das zum BSV SW Rehden fährt. Norderstedt gewann drei Spiele in Folge, ehe es am vergangenen Spieltag einen Rückschlag gegen Teutonia Ottensen gab (0:1). Platz 14 ist somit nur drei Zähler entfernt. Rehden zeigt derzeit zwei Gesichter: Daheim mit zuletzt zwei Siegen stark, auswärts ging die Mannschaft von Kristian Arambasic zweimal leer aus.

Aufsteiger BW Lohne will gegen den drei Ligaspielen hintereinander sieglosen Bremer SV verhindern, von diesen überholt zu werden. Mut macht der Fakt, dass seit Mitte September auf eine Niederlage immer ein Sieg folgte, und unter der Woche unterlag Lohne Spitzenreiter Lübeck...

Nächstes Stadtduell für Ottensen

Am Sonntag finden drei Partien statt. Der ambitionierte FC Teutonia Ottensen duelliert sich im Stadtderby mit dem Hamburger SV II. In erster Linie geht es um drei wichtige Punkte, gleichzeitig aber auch um den Trainerstuhl von David Bergner: Gegen Norderstedt saßen offenbar schon potenzielle Nachfolger auf der Tribüne, doch der FC Teutonia gewann 1:0. Mit Platz 14 bleibt die Lage dennoch angespannt, und das betrifft in diesem Fall auch den Trainerstuhl Bergners, denn Ottensen stellt einen der teuersten Kader der Liga. Der Gegner kommt am Sonntag sicher mit viel Selbstvertrauen, die HSV-Reserve gewann ihre vergangenen drei Partien.

SV Werder Bremen II (7.) gegen den VfV 06 Hildesheim (11.) könnte als Mittelfeld-Duell durchgehen, aber die Tabellensituation unterscheidet sich bei beiden Teams doch ausgesprochen deutlich. Während die Bremer ein relativ beruhigendes Sieben-Punkte-Polster auf Platz 14 haben, steht Hildesheim nur zwei Zähler über jenem Rang, der im ungünstigsten Fall den Sturz in die Oberliga bedeuten würde.

Im dritten Sonntagsspiel sind hingegen der SV Drochtersen/Assel (6.) und der 1. FC Phönix Lübeck (8.) zumindest für den Moment aus dem Gröbsten raus. Bei D/A haben sich Aufstiegsträume durch fünf sieglose Partien in Serie wohl erledigt, bei den Lübeckern ist die aktuelle Form dagegen mehr als anständig, nach der 0:4-Niederlage im Stadtderby gegen den VfB Ende August ging keine der neun anschließenden Regionalliga-Begegnungen verloren.