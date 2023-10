Waisenhaus und Kimchi: Pegula führt Familiengeschichte zum Happy End

6:2, 6:3 gegen Yuan Yue: Die nackten Zahlen des Finals im WTA-Turnier von Seoul lassen nicht annähernd erahnen, welche Vorgeschichte hinter Jessica Pegulas viertem Sieg auf der Tour steckt.

Als wäre es nicht 2019 schon kitschig genug gewesen. Damals, als Jessica Pegula ihre Mutter zu deren früherem Waisenhaus mitnahm. Zum ersten Mal seit 45 Jahren war Kim Pegula dort gewesen, dort, in Seoul.

Als Kind war Kim Pegula in der Hauptstadt Südkoreas ausgesetzt worden, ins Waisenhaus gekommen, ehe sie im Alter von fünf Jahren von einem US-amerikanischen Ehepaar adoptiert wurde.

Als ihre Tochter 2019 also am WTA-Turnier in Seoul teilnahm, bedeutete das für die Mutter ein Treffen mit der eigenen Vergangenheit. Inzwischen hatte sich ihr Leben längst zum Guten gedreht: Mit ihrem Ehemann Terrence Pegula, einem Erdgasmilliardär, gehören ihr das NFL-Team Buffalo Bills sowie die Buffalo Sabres aus der NHL. Ihre Tochter, heute die Nummer vier der Welt, begann allmählich, erste größere Erfolge in der Tenniswelt einzufahren.

Pegulas Mutter erlitt 2022 einen Herzstillstand

Immer wieder in ihrer Karriere musste sich Jessica Pegula Kritik gefallen lassen, dass sie es nur wegen ihrer finanziellen Verhältnisse so weit geschafft habe. Viele andere hätten ob der erfolglosen ersten Jahre auf der Tour wohl aufgegeben. Pegula konnte es sich leisten dranzubleiben, inzwischen hat sie über zehn Millionen US-Dollar Preisgeld wieder eingespielt.

Auch dank Titeln wie dem in Seoul an diesem Sonntag, dem vierten gewonnenen Einzelturnier ihrer Karriere. Nach dem 6:2, 6:3 gegen Yuan Yue aus China sprach die topgesetzte US-Amerikanerin, die selten spektakulär und oft supersolide auf dem Platz auftritt, über ihre Wurzeln. "Ich bin zwar Halb-Koreanerin", fing sich Pegula in ihrer Siegesrede auf dem Platz noch etwas mehr Zuneigung des Publikums ein. "Aber sorry, dass ich die Sprache nicht spreche. Ich mag koreanisches Barbecue und ich mag Kimchi (fermentiertes Gemüse, Anm. d. Red.), das ist wohl das Koreanische in mir."

In diesem Jahr war ihre Mutter allerdings nicht mit nach Seoul gereist. Nach einem Herzstillstand im Sommer 2022 arbeitet sich Kim Pegula im Moment schrittweise zurück ins Leben. "Ihre Gesundheitsprobleme im vergangenen Jahr haben dieses Turnier hier für mich zu einem Ziel gemacht, das ich gewinnen wollte", schrieb Jessica Pegula am Sonntagabend auf X, vormals Twitter. Als wäre es nicht 2019 schon kitschig genug gewesen.