"Wahrscheinlich war es der glücklichste Schlag aller Zeiten": Rublev erklärt Zauberschlag

2:45Gegen Alexander Bublik musste Andrey Rublev sich strecken, siegte am Ende in fünf Sätzen - auch wegen seines unorthodoxen Gewinnschlags. Am siebten Tag des Turniers in Wimbledon drehte WTA-Weltranglistenerste Iga Swiatek gegen die Schweizerin Belinda Bencic einen Satzrückstand.