"Wahrer Champion": Motorsport trauert um Brasilianer de Ferran

In seiner Rennkarriere gewann Gil de Ferran die 500 Meilen von Indianapolis und hatte danach wichtige Posten in der Formel 1. Die Trauer über seinen Tod ist groß. Ein Weggefährte gibt ein Versprechen.

Ist im Alter von 56 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben: Gil de Ferran. IMAGO/Icon Sportswire

Die Motorsportwelt trauert um den früheren brasilianischen Formel-1-Sportdirektor Gil de Ferran. Der ehemalige Sieger der legendären 500 Meilen von Indianapolis habe am Freitag im Alter von 56 Jahren an einer Rennstrecke in Florida einen Herzinfarkt

erlitten und sei anschließend im Krankenhaus gestorben, teilte der brasilianische Automobilverband mit.

"Gil de Ferran war ein wichtiger und wesentlicher Teil unseres Rennteams und eine riesige Kraft auf und neben der Strecke", schrieb das Formel-1-Team McLaren. "Sein brillanter Geist und seine unvergleichliche Integrität haben einen bleibenden Eindruck auf alle hinterlassen, die das Privileg hatten, mit ihm Rennen zu fahren und

zu arbeiten."

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown schrieb bei "X": "Er war für mehr als 20 Jahre ein großartiger Freund und wird sehr vermisst und niemals vergessen werden." Der nächste Sieg sei für de Ferran.

Drei Jahre lang Sportdirektor bei McLaren

Dieser war von 2018 bis 2021 Sportdirektor bei McLaren und seit Mai wieder Berater bei dem britischen Team. In seiner eigenen Rennkarriere gewann er unter anderem 2003 die 500 Meilen von Indianapolis.

"Ich bin sehr geschockt und tieftraurig über die Nachricht, dass wir Gil de Ferran verloren haben", teilte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali bei "X" mit. "Er war eine unglaubliche Person und ein wahrer Champion und wir werden ihn sehr vermissen. Unsere Gedanken sind in dieser sehr traurigen Zeit bei seiner Familie." Auch der Weltverband Fia sprach sein Beileid aus.