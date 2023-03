Wahnsinnssatz: Klinec fliegt 226 Meter weit und gewinnt Raw-Air-Tournee

Die Slowenin Ema Klinec hat bei ihrem Sieg beim ersten professionellen Skiflug-Wettbewerb für Frauen eine großartige Rekordmarke aufgestellt.

Klinec flog am Sonntagvormittag im norwegischen Vikersund 226 Meter und distanzierte damit im ersten Durchgang die komplette Konkurrenz deutlich. Es war der weiteste Sprung, den je eine Frau auf einer Flugschanze stand. Tags zuvor war die kanadische Weltmeisterin Alexandria Loutitt im Training 222 Meter geflogen.

Althaus spricht von einem Meilenstein

Für die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus war allein die Austragung des Wettbewerbs auf der riesigen Anlage ein Meilenstein. "Man fängt genau deswegen mit Skispringen an, weil man irgendwann skifliegen will. Ich glaube, dass unser Körper das auch aushält", sagte Althaus in der ARD. "Wir sind glücklich, dass wir so gute Bedingungen haben. Es war schon richtig cool", sagte Bundestrainer Maximilian Mechler. "Es ist wirklich super heute."

Quasi jede der 15 zugelassenen Skispringerinnen wirkte im Auslauf erleichtert, als der erste Wertungssprung vollbracht war. Anna Rupprecht sagte: "Das macht so Bock, es macht so Spaß. Richtig geil!"

Klinec gewinnt auch die Raw-Air-Tournee

Klinec sicherte sich bei dem geschichtsträchtigen Event letztlich auch den Tagessieg und legte im zweiten Durchgang 223,5 Meter nach. Nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Gesamtsieg bei der zehn Tage dauernden Raw-Air-Tournee in Norwegen sicherte sich die 24-Jährige. Neben ihr schafften es Silje Opseth aus Norwegen sowie die Japanerin Yuki Ito auf das Podium.

Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus flog knapp am Podest vorbei und wurde Vierte. In der Raw-Air-Gesamtwertung behauptete die Deutsche aber ihren zweiten Platz. "Die 200 ist so ein Kindheitstraum. Den will ich mir schon noch erfüllen", sagte Althaus in der ARD nach Sprüngen auf 194 und 190 Meter. Selina Freitag belegte Rang zehn, Anna Rupprecht Platz 14.

Nächstes - und eigentlich letztes verbleibendes - großes Ziel der Frauen um Althaus ist nun die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen. Stand jetzt könnte es im Winter 2024/25 soweit sein. Die deutschen Orte Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wollen schon zur kommenden Saison Weltcups austragen.