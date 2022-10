"Wahnsinn": Oldenburg und der Schiedsrichter, der "einen Assist geliefert" hat

Nach dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt sprach Oldenburgs Trainer Dario Fossi den Schanzern ein großes Kompliment aus - er übte aber auch scharfe Kritik an Schiedsrichter Christian Ballweg.

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Als Schiedsrichter Christian Ballweg am Sonntagnachmittag dem Duell zwischen dem VfB Oldenburg und dem FC Ingolstadt ein Ende setzte, stand ein 3:0 für die Schanzer zu Buche. Ein Resultat, das die Kräfteverhältnisse ziemlich deutlich machte.

Der FCI war die bessere Mannschaft gewesen und nahm deshalb verdientermaßen die Punkte mit. Das räumte auch VfB-Coach Dario Fossi nach der Partie offen ein. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel geriet der 41-Jährige beinahe ins Schwärmen, als er über Ingolstadt sprach. "Meistens gucke ich mir eure Spiele an, um zu sehen, wie ihr es macht gegen unsere Gegner", sagte Fossi in Richtung Rüdiger Rehm, der am anderen Ende des Tisches saß.

Das geht für mich nicht. Dario Fossi

Auch für Fossi stand außer Frage, dass der Sieg des FCI vollkommen in Ordnung ging - dennoch richtete er auch ein paar kritische Worte an den Unparteiischen. Was Oldenburgs Coach umtrieb, war das zweite Gegentor, das er als "Wahnsinn" bezeichnete. "Der Ball geht ins Aus", meinte Fossi bei der Pressekonferenz nach der Partie, "der Schiedsrichter signalisiert dem Dome (Dominique Ndure, d. Red.), dass wir Einwurf haben. Mein Spieler läuft hin, daraufhin wird in einer Sekunde entschieden: Nein, ist doch kein Einwurf."

Durch das Hin und Her sei Ndure, wie Fossi es formulierte, in dieser Situation "raus" gewesen. Was dann folgte, nannte der VfB-Trainer "Flanke, Pingpong, 2:0". Seine Mannschaft habe zwar nicht ausschließlich aufgrund dieser Szene verloren, aber - und das adressierte Fossi an Schiedsrichter Ballweg: "Das geht für mich nicht. Für mich hat er einen Assist geliefert, indem er meinen Spieler rausgejagt hat."