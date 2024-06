"Wahnsinn!" Magdeburg feiert Meisterschaft

Der SC Magdeburg hat sich zum deutschen Handball-Meister gekürt. Auf der Meisterparty schwärmen die Stars vom Saisonverlauf - und schicken eine Warnung an die Konkurrenz in der Champions League. Neben ersten Stimmen gibt es über den Abend auch weitere Bilder aus Magdeburg, Bock auf Handball Fotograf Sascha Klahn ist für uns vor Ort.

Der SC Magdeburg hat nach dem Sieg über die HSG Wetzlar den Meistertitel in die Höhe gereckt. Für den Klub war es die zweite Meisterschaft in den vergangenen drei Spielzeiten. handball-world hat Stimmen und Fotos direkt von der Meisterparty in Magdeburg.

Christian O'Sullivan bei handball-world zum Meistertitel: "Es fühlt sich sehr gut an. Wir haben eine wahnsinnige Saison gespielt und glücklicherweise haben wir noch ein Wochenende vor uns. Es ist Wahnsinn, was wir diese Saison geleistet haben. Jetzt freuen wir uns auf diesen Tag und dann schauen wir, was kommt."

... zur Frage, ob es der beste SCM seit langem ist: "Ja, ich glaube schon. Es ist ein sehr breiter Kader mit sehr guten Spielern. Es ist selten, dass es so etwas gibt. Aber wir haben einen sehr guten Job gemacht. Es gibt viele gute Mannschaften in Deutschland, die wollten das Gleiche wie wir erreichen. Es fühlt sich schön an, jetzt oben zu stehen."

... zur Frage, ob Magdeburg der Favorit beim EHF Champions League Final Four: "Ja, Barcelona ist schon zum sechsten Mal in Folge dabei. Das ist schon krass. Wir haben einmal gegen sie gewonnen und einmal deutlich verloren. Aber wir müssen Aalborg schlagen, das ist erstmal unser Ziel. Das wird schwierig genug."

Hernandez dankbar über Meistertitel

Sergey Hernandez mit dem Meisterschrei. Sascha Klahn

Sergey Hernandez bei Dyn zum Meistertitel: "Es ist einfach unglaublich, die Saison zu Hause vor unseren Fans zu beenden und dabei den Titel in die Höhe zu recken. Dass vor unseren Familien, unseren Freunden und Fans, ist einfach toll. Ich bin unheimlich dankbar, wie die Saison verlaufen ist."

...zum anstehenden EHF Champions League Final Four: "Es wird hart werden, aber wir glauben an die Arbeit, die wir die ganze Saison über gezeigt haben. Wir werden dorthin fahren, um es zu genießen, aber glaube auch an unsere Chance."

... zu seiner Leistungssteigerung seit der Sperre von Nikola Portner: "Zuallerst glaube ich an mich selbst. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, um hier zu spielen, und bin dankbar, dass Magdeburg mir die Möglichkeit gegeben hat. Ich weiß, dass meine Teamkollegen an mich geglaubt haben, das war sehr wichtig für mich. Daher habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich das Team in diesem Moment im Stich lasse. Ich wusste, dass es hart wird, aber sie haben mich wirklich gut unterstützt."

Hornke glaubt an die Titelverteidigung

Tim Hornke mit der Meisterschale. Sascha Klahn

Tim Hornke bei Dyn über den abfallende Last nach der Übergabe des Meistertitels: "Abgefallen ist letzten Sonntag schon das meiste. Ich denke, dass sich jeder auf diesen heutigen Tag gefreut hat. Ich muss sagen, dass Wetzlar uns extrem schwer gemacht hat, heute mit einem Heimsieg die Saison zu beenden. Von daher Riesen-Kompliment an Wetzlar. Natürlich ist es jetzt sehr emotional. Es werden Spieler verabschiedet wie leider am Ende jeder Saison."

...über das anstehende EHF Champions League Final Four: "Heute können wir das erreichte zumindest für einen Tag genießen, vielleicht morgen auch noch genießen. Ab Mittwoch fangen wir dann mit der Vorbereitung an und probieren auch dort, maximal erfolgreich zu sein."

...zur Frage, ob Magdeburg den Titel verteidigen kann: "Es können wir auf jeden Fall. Es ist unser Ziel, wir fahren dort hin , um den Titel zu verteidigen. Wir wissen aber auch, dass dort einiges dazugehört, dass wir an dem Wochenende zwei Top-Tage haben müssen, weil in der Champions League und gerade beim Final Four jedes Spiel unfassbar eng sein wird."

weitere Fotos und Stimmen folgen im Laufe des Abends ...

