Wahnsinn in der Nachspielzeit! Osnabrück steigt in die 2. Liga auf - Verfrühter Platzsturm in Wiesbaden

Osnabrück folgt Elversberg in die 2. Liga - nicht aber ohne jede Menge Drama. Am letzten Spieltag drehte der VfL erst in der Nachspielzeit seine Partie gegen BVB II und sicherte sich so den direkten Aufstiegsrang. In Wiesbaden feierten die Fans mit einem Platzsturm zu früh.

Unbändige Freude in Osnabrück, verfrühter Platzsturm in Wiesbaden: Der VfL steigt in die 2. Liga auf, der SVWW muss in die Relegation. imago images / Getty

Bis in die vierte Minute der Nachspielzeit lag der VfL Osnabrück, der mit der besten Ausgangslage in das Saisonfinale ging, gegen die zweite Mannschaft des BVB im Hintertreffen und sah wie der große Verlierer des Spieltags aus. Dann aber leitete Simakala mit einem platzierten Volleyschuss aus 17 Metern die Wende ein (90.+4) und Wulff machte den nicht mehr für möglich gehaltenen, direkten Aufstieg mit seinem Treffer zum 2:1 perfekt (90.+6).

Zeitgleich hatten die SVWW-Fans in Wiesbaden bereits den Platz gestürmt und sich selbst als direkten Aufsteiger gewähnt. Mit dem 1:0-Erfolg gegen den Halleschen FC war Wiesbaden in der Blitztabelle auf Rang drei gesprungen, der zum direkten Gang in das Bundesliga-Unterhaus berechtigt, da der SC Freiburg II nicht aufsteigen darf.

Jacobsen hatte bereits kurz vor der Halbzeitpause die Hausherren auf die Siegerstraße gebracht (43.), Wiesbaden verpasste nach dem Seitenwechsel zwar das 2:0 , doch in den Schlussminuten hielt Keeper Stritzel die drei Punkte fest. Als das Ergebnis aus Osnabrück langsam zu den feiernden Fans auf dem Rasen durchdrang, machte sich Ernüchterung breit. Der SVWW hat aber in der Relegation noch die Chance auf den Aufstieg, durch den Sieg sicherten sich die Hessen Rang vier.

Tränen in Saarbrücken - Dresden dreht Spiel gegen Oldenburg

Tränen der Enttäuschung flossen dagegen in Saarbrücken: Der FCS legte im Fernduell zwischen den vier verbliebenen Aufstiegsanwärtern bereits nach 34 Sekunden gegen Viktoria Köln vor. Gaus hatte die Saarländer in Front gebracht, nach dem schnellen Ausgleich der Gäste (Philipp, 19.) stellte Rabihic mit einem sehenswerten Treffer die FCS-Führung wieder her (23.).

Das reichte letztlich auch zum Sieg (2:1) und zwischenzeitlich - da Osnabrück in Rückstand lag - auch zum Relegationsrang. Doch durch das späte Comeback an der Bremer Brücke rutschte Osnabrück wieder vorbei und Saarbrücken auf Platz fünf - und der FCS stand am Ende mit leeren Händen da.

Auch Dynamo Dresden gelang eine Aufholjagd am letzten Spieltag gegen Oldenburg. Nach dem Rückstand durch Wegner in der 19. Minute machte ein Doppelpack von Arslan den Sieg perfekt. Der 29-Jährige sorgte kurz vor der Halbzeitpause für den Ausgleich (45.+1) und in der 87. Minute für den Siegtreffer. Da Dynamo aber bereits in der Vorwoche patzte (1:4 gegen Absteiger Meppen), hätte Dresden im Aufstiegsrennen mehrere Geschenke der Konkurrenz benötigt.

Elversberg feiert Meisterschaft in der 3. Liga

Derweil feierte die SV Elversberg nach dem gesicherten Aufstieg in der Vorwoche am letzten Spieltag auch noch die Drittligameisterschaft. Mal wieder schoss sich Woltemade zum Elversberger Helden, in der 53. Minute brachte er seine Farben auf die Siegerstraße und damit mit einer Hand an den Titel. Nach dem 2:1-Sieg gegen Ingolstadt (zuvor hatten Rochelt für Elversberg und Doumbouya für den FCI getroffen) geht die SVE als Drittligameister in die 2. Bundesliga.

Leer im Meisterschaftskampf der 3. Liga ging damit der SC Freiburg aus. Die Breisgauer bezwangen den SV Meppen durch Tore von Rosenfelder (33.) und Ontuzans (89.) hochverdient mit 2:0. Die Breisgauer beenden die Saison damit auf Rang zwei, einen Zähler hinter der SVE.

Mannheim siegt zum Saisonabschluss - Bayreuth und Zwickau verabschieden sich mit Remis

In einem Spiel um die sprichwörtlich "goldene Ananas" trennten sich die bereits zuvor als Absteiger feststehende SpVgg Bayreuth und Erzgebirge Aue nach kurzweiligen und abwechslungsreichen 90 Minuten mit 3:3. Die Partie wies zwei grundsätzlich verschiedene Hälften auf: Durchgang eins dominierten die Sachsen, die eigentlich höher als mit dem 1:0 (Tor: Stefaniak, 39.) hätten führen müssen. Die Altstadt kam aber wie verwandelt aus der Kabine, Fenninger mit einem Doppelpack (49. 50.) und Zejnullahu (79.) drehten das Ergebnis. Lange Zeit deutete vieles auf einen Erfolg für das Schlusslicht hin, doch Aues Tashchy sorgte mit seinen zwei Treffern (85., 90.+3) in der Schlussphase doch noch für das 3:3.

Zum Saisonabschluss stellte der SV Waldhof Mannheim seine Heimstärke nochmal unter Beweis. Beim Abschied von Höger und Schnatterer trafen Martinovic (7.), Pledl (18.) und Taz (72.). Bouhaddouz gelang der Ehrentreffer für den MSV (82.).

Das bereits gesicherte Rot-Weiss Essen beendete seine Spielzeit mit einem 2:2 gegen Verl, auch hier hatte die Schlussphase einiges zu bieten. Paetow brachte in der 80. Minute Verl mit 2:1 in Führung, RWE drängte aber nochmal auf den Ausgleich und wurde in Person von Müsel (87.) belohnt. Der FSV Zwickau schnupperte in seinem letzten Spiel derweil spät nur kurz am Sieg, verabschiedete sich in einer intensiv geführten Partie aber letztlich mit einem 2:2 gegen 1860 aus der 3. Liga.