Wahls Warnung trotz des Höhenflugs

Die besondere Dienstreise an die langjährige Wirkungsstätte ist auch sportlich bedeutsam geraten. Ausgerechnet in Kiel hat Hauke Wahl mit dem FC St. Pauli einen weiteren Grundstein für den Aufstieg in die Bundesliga gelegt.

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters seit dem 4:3-Erfolg beim ersten Verfolger, Verteidiger Hauke Wahl nimmt aber neben den drei Zählern auch wichtige Erkenntnisse mit von dem Trip in die Förde. "Dass wir nach einer 3:0- und 4:1-Führung noch so zittern mussten, war unnötig", sagt der 29-Jährige und findet: "Das darf uns eigentlich nicht passieren, wir müssen über diese zweite Halbzeit reden." Weil diese nach Wahls Ansicht gezeigt hat, dass die aktuell komfortable Ausgangsposition eben kein Ruhekissen im Aufstiegskampf bedeutet.

"Wir sind sehr gut in die Rückrunde gekommen und auf einem sehr guten Weg", sagt der gebürtige Hamburger, aber er warnt zugleich: "Wir haben in Kiel wieder gesehen, dass auch für uns jedes Spiel in dieser Liga auf Messers Schneide steht, wenn wir nicht an die 100 Prozent kommen."

"Die individuelle Qualität von Schalke ist trotz allem unfassbar hoch"

Das gilt für ihn insbesondere auch bei der zweiten Auswärtsaufgabe in Folge, am kommenden Freitag auf Schalke. Die Tabellenkonstellation weist St. Pauli als Favoriten aus, Wahl aber verweist auf einen Kader des Bundesligaabsteigers, der ursprünglich einmal für höhere Ziele zusammengestellt war: "Die individuelle Qualität von Schalke ist trotz allem unfassbar hoch. Wir werden unsere Tugenden zeigen müssen."

Zu St. Paulis Tugenden gehört zweifellos auch Anpassungsfähigkeit an den Gegner. Die Kieler, verrät Fabian Hürzeler, hatte er im 4-4-2-System mit Mittelfeldraute erwartet, obwohl sie zuvor anders agiert hatten. Der Trainer hatte darauf unter anderem mit der Hereinnahme von Aljoscha Kemlein reagiert, die Union-Leihgabe Jackson Irvine an die Seite gestellt und stattdessen Marcel Hartel als zentralen Angreifer, jedoch ausdrücklich nicht als Mittelstürmer aufgestellt. Der zuvor gesetzte, aber seit zehn Ligaspielen torlose Johannes Eggestein, sagt Hürzeler, habe "eine Pause gebraucht". Doch obwohl Hartel einen Treffer erzielte und einen auflegte, muss das richtige Rezept für Kiel nicht das passende für Schalke sein. "Wir finden immer wieder viele Lösungen", rühmt Wahl. Deshalb thront St. Pauli an der Spitze - obwohl sich aus dem Freitagabend von Kiel mit dem Triumph im Spitzenspiel auch Aufgaben ergeben haben. "Wir haben gesehen", findet Wahl, "dass wir immer noch Potenzial haben, Dinge zu verbessern."